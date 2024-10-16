«Татэнерго» о модернизации Заинской ГРЭС: чтобы ни случилось, ее будут строить

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Модернизация Заинской ГРЭС, которая была остановлена из-за отказа в поставке уникальной газовой турбины американской компании General Electic, в любом случае будет выполнена. Об этом на встрече с журналистами заявил генеральный директор организации Раузил Хазиев.

«Если ты взял обязательство модернизировать, то должен модернизировать, а иначе крупный штраф. Нас от него освободили, но это не решение. Чтобы ни случилось, Заинская ГРЭС была и будет. Это не республиканская станция, она для всей европейской части России. Чтобы ни случилось, ее будут строить», – заявил Хазиев.

На сегодняшний день компания рассматривает варианты о покупке аналогичной турбины в дружественных странах. По словам Хазиева, нужные машины есть в Китае, Индии и Иране. При этом Китаю и Индии нужно разрешение США, чтобы их изготовить и использовать в России.

«В Китае и Индии много лицензирования. То есть нужно взять разрешение у Америки, чтобы изготовить и использовать в России. Китай обещает к 2028 году делать уже свои, на которые разрешение не нужно. А в Иране они уже есть», – отметил Хазиев.

Он добавил, что вопрос по турбине пока не решен. «Возможно, мы иранские машины поставим, возможно, китайские, возможно, “Силовые машины” уже начнут производить. Мы за отечественные машины, если они есть. Тем более запчасти здесь же будут и так далее», – заключил гендиректор.

Напомним, что в марте 2024 года в Минэнерго рассказали, что рассматриваются ряд вариантов решения вопроса, среди альтернатив — перенос проекта на Набережночелнинскую ТЭЦ и продление работы самой Заинской ГРЭС.