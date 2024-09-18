В первом полугодии «Татэнерго» на 19% нарастило производство электроэнергии

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В первом полугодии текущего года выработка электроэнергии АО «Татэнерго» составила 7 трлн 931 млрд кВт⋅ч — на 19% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 19% выше утвержденного плана. Об этом было сказано на очередном заседании совета директоров компании, которое провел Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин, сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Отпуск тепловой энергии по итогам января — июня вырос на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 6 млн 802 тыс. Гкал.

Выручка компании за первое полугодие 2024 года составила 31 млрд 13 млн рублей — на 12% выше уровня первого полугодия прошлого года и на 10% больше утвержденного плана.

Объем реализации электроэнергии в первом полугодии составил 8,3 млрд кВт⋅ч, мощности — 3,6 ГВт на общую сумму 23,4 млрд рублей, что на 14% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Уровень расчетов за шесть месяцев по договорам на оптовом рынке равен 102,2%.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Просроченная дебиторская задолженность на оптовом рынке к 1 июля равнялась 500,4 млн рублей. Из них 453,9 млн рублей, или 90,7%, приходится на нереальную к взысканию задолженность, констатировали на заседании.

Полезный отпуск тепловой энергии в первом полугодии составил 6 млн 615,3 тыс. Гкал — на 7,7% больше, чем за первые шесть месяцев 2023-го. Рост обусловлен снижением средней температуры воздуха в отопительный период 2024 года относительно 2023-го примерно на 1,9 градуса.

Общая дебиторская задолженность за отпущенную тепловую энергию к 1 июля достигла 753,1 млн рублей, что на 33% больше задолженности на аналогичную дату прошлого года. Просроченная дебиторская задолженность равнялась 361 млн рублей — увеличение на 41% по сравнению с прошлым годом.

Основная просроченная дебиторская задолженность приходится на АО «Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство» Нижнекамска и владельцев тепловых сетей, лишенных статуса смежных теплосетевых организаций. Общая сумма их просроченной задолженности превышает 188,8 млн рублей.

При этом просроченная задолженность жителей Татарстана снизилась на 17%, до 156,4 млн рублей.