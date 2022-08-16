«Татары везут»: флешмоб с изменением названия подхватил KazanExpress

Татарстанский маркетплейс KazanExpress, основанный в 2017 году, поменял свое название на сайте на русскоязычное «Татары везут». При этом сам дизайн сайта и адресная строка остались прежними.

Флешмоб с переименованием запустил накануне интернет-магазин Wildberries. При этом на данный момент на сайте вернули прежнее название, оставив оформление с ягодами.

Примеру маркетплейса последовал и Иннополис — теперь сайт города называется «Новоград».