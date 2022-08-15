Маркетплейс Wildberries сменил название на «Ягодки»

Маркетплейс Wildberries сменил привычное название на русскоязычное – теперь интернет-магазин называется «Ягодки». Причем пока адресная строка сайта по-прежнему высвечивается как wildberries.ru. При этом новшеством стало и украшение сайта ягодами малины и клубники.

Компания пока официально смену названия никак не комментировала.

В июне глава Минпромторга Денис Мантуров отмечал, что на российском рынке превалируют компании с иноязычными названиями, напоминает РИА Новости. Тогда же отмечалось, что Wildberries можно перевести на русский язык как «Дикие ягоды», причем создательница сети интернет-магазинов Татьяна Бокальчук допустила, что компания проведет ребрендинг.