Иннополис сменил название своего сайта по примеру Wildberries

Мэрия Иннополиса переименовала сайт города в «Новоград», последовав примеру компании Wildberries. Об этом сообщается в Telegram-канале городской администрации.

«Решили поддержать идею Wildberries Ягодки и обновили свой сайт — innopolis.com», — отмечается в сообщении мэрии.

Фото: Telegram-канал Иннополиса

Судя по всему, такой ребрендинг не является временной мерой — на данный момент сайт города-спутника Казани носит новое название. Его адрес, впрочем, остался неизменным и по-прежнему находится в зоне .com.

При этом название «Новоград» не является точным эквивалентом слова «Иннополис», образованного сложением части английского innovation («инновация») и древнегреческого polis («город»).

Маркетплейс Wildberries сменил привычное название на русскоязычное «Ягодки» накануне, о чем сообщал «Татар-информ».

Подобная практика напоминает массовое изменение топонимов, которое происходило в России во время и после мировых войн. Так, в 1914 году Санкт-Петербург оказался переименован в Петроград. Позднее, в 1948-м, Ораниенбаум стал Ломоносовым, а Раненбург — Чаплыгиным. Тогда причиной переименований были антинемецкие настроения.