Ренат Валиуллин: «Татары в Питере – не диаспора, а коренной народ»

Ренат Валиуллин: «Специфика работы постоянных представительств – не замыкаться исключительно на городе присутствия»

Фото: предоставлено Ренатом Валиуллиным

«Татар в Санкт-Петербурге назвать диаспорой никак нельзя»

Ренат Накифович, представительства Татарстана и в России, и за границей ведут большой блок общественно-культурных вопросов. Чем живут татары в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, на чем здесь базируется культурная жизнь нашей диаспоры?

Санкт-Петербург не чужой для татар город. Есть исторические данные, что когда Петр Первый начал строить город на Неве, с Поволжья сюда были направлены наши соотечественники – плотники, каменщики и другие. Они сюда приезжали, как сказали бы сегодня, «вахтовым методом», строили, потом возвращались, потом опять приезжали. Многие в итоге остались. В свое время на одном совещании при губернаторе Ленинградской области один из выступающих сказал о «татарской диаспоре». Вы вот тоже сейчас… Я тогда с коллегой поспорил и повторю вам тоже: татар в Санкт-Петербурге назвать «диаспорой» никак нельзя.

Мы здесь не диаспора, мы не приезжие, мы народ, который здесь живет с момента основания города, который в числе многих его и строил. Мы коренные жители. Есть татары, которые живут здесь уже по шесть поколений. В городе есть очень авторитетные представители нашей нации, для которых Питер – свой и родной.

В целом же Петербург – это другая ментальность, здесь люди более образованные, более вовлеченные в культуру. Так испокон веков сложилось, и местные татары тоже этим духом пропитаны. Из Казани это заметить сложно, но когда здесь начинаешь жить, вариться в этом соку, то начинаешь видеть мир их глазами.

И каким становится этот взгляд?

Татары, которые живут здесь, в Петербурге, в каком-то смысле более добрые, открытые люди. И они очень любят свой город, Санкт-Петербург. Эта особенность присуща всем петербуржцам — они реальные патриоты своей земли. Причем любой житель, даже если он здесь не родился, но прожил какое-то долгое время, 10-15 лет, становится настоящим патриотом города. Даже обычные люди, которые на заводах работают или водителями, — не интеллигенция, короче говоря, — и те раз в месяц хотя бы, а то и чаще посещают музеи, концерты, выставки. У них жизнь в таком ключе и налажена. Многие очень хорошо знают историю города, историю каждого здания, тех, кто здесь жил.

«В 2020 году открылся Татарский культурный центр при Татарской национально-культурной автономии Санкт-Петербурга, и не где-нибудь, а в самом центре города» Фото: © piter.tatar

Как тогда удается при этом сохранять свою идентичность? Через язык?

Насчет языка вопросы есть. Язык в мегаполисах вещь такая… Ассимиляция идет большими темпами. Последняя перепись это очень ярко показала… Но в любом случае татары всегда стараются сохранить свой язык, культуру, самобытность. Это все у нас в крови. И, конечно, мы как Постпредство РТ не пускаем это дело на самотек. В Санкт-Петербурге организованы курсы татарского языка. В 2020 году открылся Татарский культурный центр при Татарской национально-культурной автономии Санкт-Петербурга, и не где-нибудь, а на улице Чайковского, в самом центре города. О таком центре татары Петербурга мечтали с 1990-х. Долгожданное событие свершилось благодаря поддержке руководства города и Татарстана – Правительство Санкт-Петербурга выделило помещение, Правительство республики – средства на реставрационные и ремонтные работы.

Сейчас это уже полноценно действующий культурный центр, который занимается вопросами образования, культуры. Там есть зал с современным мультимедийным оборудованием, студия звукозаписи, формируем постепенно библиотечный фонд. Для татарских фольклорных ансамблей обустроен универсальный вокально-хоровой и хореографический зал, где они проводят репетиции. Оборудованы там и помещения для проведения совещаний, круглых столов, конференций. В Центре рационально разместилось всё, что необходимо для организации национально-культурных и образовательных событий. Мы там много мероприятий проводим совместно с автономией и с другими общественными организациями.

«Каждый год проходят здесь Дни татарской культуры, приуроченные ко дню Республики Татарстан. Начинаем 25 августа с возложения цветов к памятнику Мусе Джалилю» Фото: © tatspb.tatarstan.ru

«У нас здесь проходит уникальный Сабантуй, на 100 тысяч участников!»

А их в Питере много?

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области работают 12 татарских общественных национально-культурных организаций. Мы в Постпредстве РТ на регулярной основе проводим встречи с их руководителями и активистами, обсуждаем планы совместной работы. Организуем целый ряд важных мероприятий для соотечественников, по названиям понятна суть – Тукаевские и Джалиловские чтения, День родного языка. Делаем еще проект «Татарская гостиная». На протяжении последних семи лет в Санкт-Петербурге проходят и мероприятия, посвященные Дню Республики Татарстан, тоже организуемые Постпредством.

Я уже сказал ранее про Татарскую национально-культурную автономию Санкт-Петербурга, но есть здесь и Татарская община, и даже Татарское Дворянское собрание. Они, кстати, все свидетельства о дворянском достоинстве, которые были у татар, находят по архивам и потом получают на них подтверждение от Дома Романовых.

Достаточно бурно и интересно каждый год проходят здесь Дни татарской культуры, приуроченные ко дню Республики Татарстан, который отмечается 30 августа. Начинаем 25 августа с возложения цветов к памятнику Мусе Джалилю и продолжаем в течение почти двух месяцев. До 30 мероприятий за этот промежуток времени проходит: конференции, концерты… И я хочу вот что сказать. В Петербурге сейчас пять татарских ансамблей, есть местные артисты-татары. Например, наши звезды Альберт Асадуллин, Альберт Жалилов, Динар Байтимиров, Ярамир Низамутдинов достаточно часто выступают и перед татарстанским зрителем. И мы давно уже не обращаемся в Казань, чтобы нам отправили артистов. Мы своими силами можем все концерты тут организовать. При этом, конечно, всегда рады гастролям театров из Татарстана. Культурная жизнь Петербурга насыщенная.

«Не побоюсь заявить, но у нас здесь проходит уникальный Сабантуй, даже по сравнению с другими регионами» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

А вы знаете, как здесь у нас хорошо Сабантуй проходит? Не побоюсь заявить, но у нас здесь проходит уникальный Сабантуй, даже по сравнению с другими регионами. Основным организатором праздника является татарская автономия, а все финансовые затраты покрывают татарские бизнесмены региона. В 25 километрах от города, в деревне Энколово, на берегу реки, на красивой поляне. Так исторически сложилось. Когда Сабантуй проходит на стадионах, в черте города, это не та атмосфера, которая присуща настоящему празднику. Здесь же люди специально едут за город, чтобы принять участие. И до 100 тысяч человек принимают участие в Сабантуе!

Ничего себе! Это только из Питера?

Нет, конечно. Приезжают со всего Северо-Запада и из других областей. Раньше, когда были открыты границы, и из Прибалтики, и из Финляндии приезжало много наших соотечественников. Сейчас, к сожалению, этот поток прекратился.

«Очень много сюда приезжает татар и учиться, и работать. И не только из Татарстана» Фото: предоставлено Ренатом Валиуллиным

«С цифрами у Росстата что-то не то вышло»

Вы уже упомянули про перепись… Каковы были ее итоги в регионе вашей ответственности?

К сожалению, итоги показали сокращение численности татар в Санкт-Петербурге, причем существенное – на 10 тысяч человек. По Ленобласти – на 2 тысячи. В Петербурге было 30 тысяч, сейчас 20 тысяч, в области – теперь 6 тысяч. Для нас, честно скажу, это была неожиданная цифра. Мы же отслеживаем численность и знаем, сколько примерно у нас здесь живет татар. Не может быть, чтобы за 10 лет случилось такое большое сокращение. Ведь очень много сюда приезжает татар и учиться, и работать. И не только из Татарстана, но и из других регионов, где живут представители нашей национальности. Например, очень большой поток сюда идет из Башкортостана, в том числе не только татар, но и башкир. Из Мордовии очень много татар сюда переезжают. Кстати, из Татарстана на постоянное место жительства в Петербург татар не очень много приезжает.

Когда с ними общаешься, всегда какое-то представление складывается. Я вот вам сказал про Сабантуй. Ну ладно, даже если половина из этих 100 тысяч участников – не татары. Но основной костяк – наша нация. Значит, с цифрами у Росстата, может быть, что-то не то вышло… Не знаю, что тут сказать. Ко многим, с кем я говорил, переписчики и в дом не заходили. Но что имеем, то имеем, к сожалению.

«Соборную мечеть все здесь называют Татарской, потому что есть понимание, что ее татары построили» Фото: © Мария Сушкова / «Татар-информ»

Сколько в Петербурге мечетей? И как вообще здесь выстроена религиозная часть жизни татар?

Здесь действует Духовное управление мусульман Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона России, председателем которого с 2013 года является Равиль Пончаев – сын Джафара Пончаева. Его отец тоже долгие годы был здесь муфтием. Равиль Джафярович окончил восточный факультет Ленинградского государственного университета, он знаток арабского языка. Он же является и настоятелем главной соборной мечети Петербурга, которая была открыта еще в 1913 году благодаря усилиям известного общественного и религиозного деятеля Атауллы Баязитова. Он стоял тогда во главе фонда строительства этого учреждения. Она расположена практически напротив Петропавловской крепости. Что приятно, Панчеев проповеди ведет на двух языках: русском и татарском.

Соборную мечеть все здесь называют Татарской, потому что есть понимание, что ее татары построили. Хотя большинство тех, кто ходит в мечеть, конечно, не татары. Здесь же много выходцев из Средней Азии, с Кавказа. Но по нашей теме при мечети работает татарская общественная организация «Мирас», муфтият сам выделил им площадку. И в основном они работают с молодежью. У них есть свой вокальный ансамбль, хор; занимаются танцами, ведут уроки татарского языка для всех желающих.

Вторая крупная мечеть была открыта уже в новое время – в 2006 году. Но, что интересно, в городе действует очень много маленьких молельных комнат. На рынках в том числе. Они официально работают, там пятничные проповеди проходят. Всё, что касается обрядов, в том числе связанных и со свадьбами, и с похоронами, – эту часть тоже ведут мечети. Почти на каждом кладбище города есть мусульманская часть. На этих кладбищах наши татары несколько раз в год проводят субботники, внимательно и трепетно относятся к этим вопросам.

«При Постпредстве работает Союз творческих деятелей татар Санкт Петербурга» Фото: предоставлено Ренатом Валиуллиным

«Стены были пустые – решил повесить картины»

Какие еще важные проекты вы, как Постпредство РТ, реализуете здесь по линии Минкультуры Татарстана?

При Постпредстве работает Союз творческих деятелей татар Санкт Петербурга. Туда входят скульпторы, архитекторы, художники. Только художников-татар у нас здесь более четырех десятков! Многие родом не из Питера, все они профессионально занимаются живописью. Вы наверняка заметили в коридорах постпредства картины? У нас было организовано более тридцати выставок! Когда я только тут начал работать, обратил внимание, что стены пустые. Решили повесить картины. И с тех пор пошло-поехало, через каждые два месяца меняем, приглашаем других художников. Открытия здесь красивые делаем. Пленэры проводим тоже. Кстати, выставка, посвященная 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией, которую мы составили из работ 61 художника из Петербурга, Татарстана, Чувашии, Марий Эл, в течение двух месяцев работала в выставочном зале Дома национальностей Санкт-Петербурга.

Что еще интересного? Книги! За последние годы издано девять монографий наших видных историков и краеведов. Это энциклопедии о татарах Санкт-Петербурга нашего известного краеведа-историка, блокадника Рахима Халиловича Теляшова: «Татары на берегах Невы», «Татары в Великой Отечественной войне и блокаде Ленинграда». А также Альмиры Наимовны Тагирджановой – «Петербург с восточным колоритом». Ее книга, кстати, вошла в пятерку самых популярных книг о Санкт-Петербурге.

Также мы издали книги наших авторов – Шамиля Камилевича Ахметшина, Фариды Канзелевны Назмеевой, Венеры Завиевны Абдуллиной – по истории татаро-мусульманской общины и деятельности татарских национально-культурных, ветеранских, религиозных, женских и других общественных объединений в Санкт-Петербурге, о видных представителях татарского народа, внесших заметный вклад в экономику, науку, культуру Северной столицы.

«За последние годы издано девять монографий наших видных историков и краеведов» Фото: предоставлено Ренатом Валиуллиным

Выпуск книг кто финансирует?

Татарские меценаты. Еще одна наша гордость: мы смогли выпустить очень знаковую для нас Книгу памяти, в которой собрано более 18 тысяч имен – уроженцев Татарстана, которые погибли, защищая Ленинград. Мы взяли за основу 1939 год, то есть начали с потерь еще в Советско-финской войне. И собрали все до 1945 года – хотя к тому времени блокада уже закончилась, но люди в госпиталях умирали. Уникальность этой книги в том, что в ней собраны не только данные о том, где человек родился и где служил, но и где примерно похоронен. И в ней, подчеркну, данные не только про татар, а именно про татарстанцев.

После выхода этой книги около сорока семей нашли места, где похоронены их деды. Понятно, что не всегда можно найти конкретную могилу, чаще это братские захоронения. Но родственники смогли приехать, возложить цветы. Вот в таком хорошем ключе эту работу мы смогли сделать. По этой части очень хорошо работают и наши татарстанские поисковики. Они в основном на «Невском пятачке» ведут раскопки. Очень много находок, медальонов нашли. После выхода книги список пополнился еще на 200 человек. Сейчас будем думать о переиздании.

Кстати, когда идея возникла, можно было попросить на книгу деньги у Татарстана, Всемирного конгресса татар или кого-то еще, но я тогда подумал, что это будет неправильно. И обратился к нашим меценатам — татарам Петербурга. Буквально за один день все скинулись и книгу выпустили.

Еще мы издали две книги для увековечивания памяти легендарного подводника Измаила Зайдуллина. Эти издания раскрывают ранее неизвестные подробности из жизни участника одного из первых походов на предельную автономность плавания и командира субмарины Щ-423, впервые в истории совершившей переход Северным морским путем. За 73 дня его экипаж прошел два океана и восемь морей, преодолев более 1200 километров сплошного ледяного панциря! Кстати, благодаря обращению Постпредства РТ, поддержанному Законодательным собранием Ленинградской области, Правительство РФ еще в 2019 году безымянному мысу, расположенному на территории Кингисеппского района, присвоило наименование «мыс Измаила Зайдулина». Мыс в бухте Гакково не случайно решили назвать в его честь. В свой последний бой он вышел именно из этой бухты. Этот мыс уже внесен на географические карты мира. Эту работу мы будем продолжать, героев нужно помнить.

«Я студентам всегда говорю: «Ребята, вы приехали сюда учиться, но вы нужны нашей республике. Возвращайтесь, работайте, живите у себя на родине» Фото: предоставлено Ренатом Валиуллиным

Отслеживаете ли потоки татарской молодежи? В Петербург ведь многие приезжают учиться...

Стараемся. Самое большое количество татарстанцев обучается в Горном университете, на втором месте – Политех. И, конечно, Санкт-Петербургский государственный университет. Но и в Академии художеств, и в институте культуры есть наши ребята. В медицинском вот наших не так много. Думаю, в Казани просто очень сильны вузы этого профиля.

Как мы с ними работаем? Мы создали картотеку студентов, обучающихся в основных вузах города. С помощью этого списка можем организовывать встречи и проводить разного рода мероприятия. Я им всегда говорю: «Ребята, вы приехали сюда учиться, но вы нужны нашей республике. Возвращайтесь, работайте, живите у себя на родине». При этом мы так работаем не только с татарами, но и с татарстанцами в целом. В этом смысле мы не делим молодежь по национальности, стараемся всех приглашать на наши мероприятия. Культура ведь способна объединять всех. В этом ключе самые важные значимые мероприятия с молодежью проводятся татарскими общественными организациями «Мирас», «Питер буйлары» и «Файда». Это различные квесты, развивающие игры, работа хореографических и вокальных кружков, клубов знакомств. Также проходят турниры по волейболу, мини-футболу среди татарских команд, молодежные татарские дискотеки. Мы оказываем им постоянную поддержку.

«В плане связей с СЗФО – со всеми регионами округа у Татарстана есть подписанные соглашения о сотрудничестве» Фото: предоставлено Ренатом Валиуллиным

«На уровень Постпредства Москвы мы точно не сможем претендовать»

Давайте перейдем к экономике. Постпредство ведь занимается не только Санкт-Петербургом и Ленинградской областью, но и всем Северо-Западом. Как в этом плане строится ваша работа?

Да, действительно, специфика работы постоянных представительств – не замыкаться исключительно на городе присутствия. В этом плане мы до недавних времен курировали еще и связи со странами Прибалтики и очень активно работали с ними до последних событий. Достаточно тесные сложились отношения, особенно с Эстонией. Но сейчас, к сожалению, все это закончилось.

В плане связей с СЗФО – со всеми регионами округа у Татарстана есть подписанные соглашения о сотрудничестве. Эту работу мы ведем в формате выстраивания горизонтальных связей. Каждый день проводим встречи с руководителями как отдельных предприятий, так и бизнес-объединений, сейчас активно общаемся и по линии Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Давно сложились и очень тесные отношения с торгово-промышленными палатами как Санкт-Петербурга, так и Ленинградской области. По их линии мы также сделали бизнес-миссии предприятий Петербурга и Ленобласти, которые заинтересованы в налаживании отношений с нашей республикой. Из Татарстана также привозим наших предпринимателей сюда. Сейчас по линии «Деловой России» готовим большую бизнес-миссию петербургских предпринимателей в Татарстан.

«Мурманский порт в стратегическом плане для нас очень актуален» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Мы очень тесно работаем с Архангельском, Мурманском. Понятно, что Мурманский порт в стратегическом плане для нас очень актуален. Сейчас этот вопрос тоже пока подвис… Республика Коми для нас достаточно интересна, по молочной продукции предприятия наши ведут работу в Вологодской области. Недавно я был в Ненецком автономном округе, там у нас тоже есть подписанное соглашение.

По объемам товарооборота ваше представительство раньше было одним из самых крупных. Сейчас ситуация сильно поменялась?

Ну, на уровень Москвы мы точно не сможем претендовать… По логистике нам тут тоже сложнее – далеко Татарстан от Петербурга. Конечно, крупные компании – тот же «Нэфис», КАМАЗ, производители шин – все здесь представлены и продукцией, и дилерскими центрами. Очень активно на Северо-Западе работает «Татнефть», в Петербурге 118 заправок уже открыли. «Унистрой» вот сюда зашел. Сейчас мы ведем работу с руководством Группы «Эталон», она входит в топ-10 крупнейших застройщиков страны, они выкупили российский бизнес финского стройхолдинга YIT, который строил жилые комплексы, в том числе и в Казани. Сейчас обсуждаем с ними перспективы реализации крупных девелоперских проектов в Татарстане. В прошлом году в Санкт-Петербурге открылся офис Банка Казани.

«Очень активно на Северо-Западе работает «Татнефть», в Петербурге 118 заправок уже открыли» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«В целом малый бизнес зачастую работает без нас»

Но крупный бизнес и сам способен ведь на региональную экспансию. Что по линии малого и среднего бизнеса?

Одно из наших хороших начинаний, которое мы смогли реализовать, это проект экомаркета «Татарский дворик». Там собрана продукция сельхозпроизводителей Татарстана, которая реализуется здесь, на большой площадке Хасанского рынка. Сделали там блок в национальном стиле. И расширение поставок в Санкт-Петербург и Ленинградскую область идет в постоянном режиме – сейчас более 70 поставщиков. В настоящее время ведутся работы по открытию новых торгово-выставочных площадок. Кроме того, продукция «Татарского дворика» представлена и на 60 заправках «Татнефти». Но в целом малый бизнес зачастую работает без нас. Сейчас же все очень просто — система госзакупок открыта для всех.

То есть компании к вам обращаются, и вы уже тогда действуете?

Нет, это встречное движение – и к нам обращаются, и мы сами находим компании. В основном у нас работа строится в таком ключе: мы плотно работаем с Союзом промышленников, с Торгово-промышленной палатой, очень активно участвуем во всех выставочных мероприятиях, форумах. А это же всегда новые контакты, новые люди, новые предприятия. И когда начинаешь с ними вплотную разговаривать, понимаешь, что есть интерес к Татарстану. Тогда мы берем презентации, отправляем по министерствам. Например, вот в Питере с 1992 года работает компания «ИБИК», она занимается разработкой и изготовлением компьютерного оборудования, предлагает различные цифровые решения. Мы направили всю информацию в Татарстан. И сейчас Минцифры и Минобрнауки прорабатывают использование решений этой компании.

«Пять раз организовали бизнес-миссии представителей бизнеса Прибалтики, Финляндии, Петербурга по линии Агентства инвестиционного развития Татарстана» Фото: предоставлено Ренатом Валиуллиным

«Не могу сказать, что за этот год все рухнуло»

Раньше ваше Постпредство благодаря географии было как бы воротами Татарстана на Запад, в том числе через порты в Ленинградской и Мурманской областях. Насколько все переменилось год назад? Как пришлось перестраивать работу после всех этих событий?

Всем пришлось перестраиваться, так что тут я вряд ли скажу что-то оригинальное. Про страны Прибалтики я уже сказал, к сожалению, с ними сейчас работу мы полностью прекратили. Но пока еще достаточно активно работаем с финскими компаниями. Хотя у Татарстана там отдельное представительство есть, существует татарская компания Team, совместно с которой мы уже пять раз организовали бизнес-миссии представителей бизнеса Прибалтики, Финляндии, Петербурга по линии Агентства инвестиционного развития Татарстана. С такими проектами в ручном формате приходится теперь работать.

Не могу сказать, что за этот год все рухнуло. Мы стараемся сохранять отношения. Сейчас вот ведем вот работу по развитию проектов на территории Татарстана компании «Атлас Чейн». Они запустили совместные проекты с «Татнефтью», «Нижнекамскнефтехимом», КАМАЗом, «Тасмой». Постпредство РТ организовало встречу руководства «Атлас Чейн» в Министерстве промышленности и торговли РТ, Агентстве инвестиционного развития РТ и ТПП РТ. Обсудили развитие новых транспортно-логистических цепочек поставок. В итоге было открыто представительство компании в Казани.

«Продолжаем работу по развитию совместных проектов в логистике и по развитию новых форматов взаимодействия с компанией «Деловые Линии» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Насколько сильно изменился выстроенный ранее грузопоток через Северо-Запад из-за санкций?

Он не остановился, а нашел другие пути, другие возможности. Есть много нюансов, о которых не всегда надо открыто говорить. Главное, что поток есть, он не прекратился. У Татарстана же остались представители в Финляндии, во Франции, в Германии, в Швейцарии, в Чехии. Европу они полностью сами покрывают. Хотя у нас нет какого-то жесткого разграничения между постпредами, но все же мы тут, в Постпредстве РТ, больше занимаемся именно межрегиональными связями.

Хотя главный вопрос, который встал после 24 февраля, для всех един – это выстраивание новых логистических путей. Maersk же ушел, с портами проблемы начались. И руководством республики была поставлена задача найти альтернативы, и мы плотно начали этим заниматься. Например, сейчас ведем работу с руководством группы компаний «Грузовичкоф» и «Таксовичкоф» по развитию новых проектов в Татарстане. Прорабатываем вопрос по развертке сети этой группы в республике – открыть логистический терминал, наладить взаимодействие с республиканскими логистическими компаниями и в перспективе развивать все сервисы. У них, конечно, основной парк – это «Газели», то есть это перевозчик под малый бизнес, магазины, и для частных лиц – те же квартирные переезды.

Продолжаем работу по развитию совместных проектов в логистике и по развитию новых форматов взаимодействия с компанией «Деловые Линии». Ее делегация провела с предпринимателями Татарстана ряд встреч, посвященных перспективам развития в регионе сервисов для работы с маркетплейсами и уровню операционного управления складскими площадями в технопарках.

Как еще изменилась работа Постпредства РТ за этот год? Что пришлось делать из того, что раньше не делали?

Сейчас наши татарстанские военнослужащие, которые получили ранения при проведении спецоперации на Украине и Донбассе, проходят лечение в Военно-медицинской академии им. К.С. Кирова и госпиталях Министерства обороны в Санкт-Петербурге и Кронштадте. Мы их постоянно навещаем, общаемся, гигиенические, медицинские и продуктовых наборы привозим. Данная работа не останавливается.

При поддержке Постпредства РТ оказали содействие в организации гуманитарной помощи жителям Донбасса и воинам, участвующим в СВО, силами татарских бизнесменов. Совместно с ними же направили несколько автомобилей с гуманитарной помощью в Луганскую Народную Республику. Также наши питерские татары подключились, в своих цехах делают «буржуйки», на свои средства все это делают и отправляют потом. Несмотря на все сложности, которые возникают в условиях современного мира, мы не отчаиваемся, с позитивным мышлением и твердой целеустремленностью пытаемся решить все возникающие вопросы, помогаем людям и всеми нашими силами делаем этот мир лучше, интереснее и добрее.

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Ренат Валиуллин – постоянный представитель Республики Татарстан в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Родился 19 марта 1972 года в д. Средняя Серда Арского района Республики Татарстан.



В 1994 году окончил Казанский государственный университет им. В. И. Ульянова-Ленина по специальности «филолог» (преподаватель татарского языка, литературы и истории), в 2004 году – Академию государственной службы им. Столыпина в Саратове по специальности «государственное и муниципальное управление». Владеет турецким и арабским языками, кандидат филологических наук.



В 1996-1998 годы работал преподавателем истории в Татарском государственном гуманитарно-педагогическом университете, затем до 2001 года – научным сотрудником Института истории АН РТ. С 2001 года работал: в администрации Пестречинского района Татарстана, в Исполкоме Всемирного конгресса татар (в том числе первым зампредом председателя), в Аппарате Кабинета Министров РТ, где руководил Управлением по делам религий.



С апреля 2015 года – постоянный представитель Республики Татарстан в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области.