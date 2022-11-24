«Говорить, что Татарстан отвернулся от Запада и развернулся лицом на Восток, нельзя»

Внешняя политика Татарстана в условиях санкций резко меняет вектор. Возрождаются связи с регионами России, заново строится работа региональных и иностранных представительств. Но стратегическая цель остается прежней – найти новые рынки сбыта и обрести новых партнеров. На что делается ставка в этом вопросе – в обзоре «Татар-информа».

У Татарстана есть 8 представительств в других регионах России, полномочное в Москве является представительством Татарстана в РФ Фото: tatarlar.info

Внешние «офисы» Татарстана

Татарстан – один из немногих субъектов России, имеющий широкую сеть региональных и международных представительств. Работу с регионами республика выстраивает на базе межправительственных соглашений. На сегодня такие документы подписаны с 80 субъектами РФ, причем четыре – только в текущем году. Впрочем, практически половина из них являются рамочными, так как планы по реализации утверждены всего с 41 субъектом РФ. Но ситуация постепенно меняется – например, девять таких протоколов были подписаны в 2022 году. И это показывает, что межрегиональное взаимодействие в нынешних условиях обретает новое дыхание и смысл.

В первую десятку ведущих торгово-экономических партнеров республики внутри России, по разным оценкам, входят Москва, Санкт-Петербург, Московская, Ленинградская, Самарская, Челябинская, Свердловская, Нижегородская области, Башкортостан и Пермский край. Ежегодный межрегиональный товарооборот с субъектами РФ ранее оценивался в сумму около 500 млрд рублей. К сожалению, с 2017 года Росстат в деньгах такие потоки больше не оценивает, ограничиваясь данными по ввозу и вывозу отдельных товаров в натуральном выражении. Впрочем, вряд ли финансовые объемы с тех пор могли сократиться. В любом случае, это важное направление, потенциал которого выглядит практически безграничным.

«Самый главный и самый лучший представитель Республики Татарстан в регионах России и за рубежом – это лично Рустам Нургалиевич Минниханов» Фото: president.tatarstan.ru

У Татарстана есть 8 представительств в других регионах России: полномочное в Москве, которое является представительством Татарстана в РФ, четыре постоянных представительства (в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, в Республике Крым и Севастополе, в Свердловской области и в Башкортостане) и еще три торгово-экономических (в Нижегородской и Саратовской областях, а также в ХМАО – Югре).

Несмотря на разницу в статусе, функционал у всех «внешних офисов» Татарстана одинаковый. Как рассказали «Татар-информу» в Минпроме РТ, все они создавались в разное время и в разных условиях, но всегда – под одну задачу: найти новые рынки сбыта для продукции татарстанских предприятий и выстроить отношения с новыми экономическими партнерами.

«Самый главный и самый лучший представитель Республики Татарстан в регионах России и за рубежом – это лично Рустам Нургалиевич Минниханов. На плечах Президента – большой объем работы по продвижению республики, продукции ее предприятий и культурно-национальной самобытности за пределы наших административных границ. К каждой деловой встрече, к каждой рабочей поездке в другой регион или страну готовится аналитика и в результате на переговорах обсуждаются конкретные вопросы», – подчеркнул замминистра промышленности и торговли Татарстана Герман Лернер.

Герман Лернер: «Регионы-реципиенты, как правило, заинтересованы только в привлечении инвестиций. Они стремятся затащить к себе компании. У Татарстана подход другой» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Культура всегда идет в ногу с экономикой

У этой работы есть мощный базис: Татарстан как регион-донор обладает возможностями, чтобы инвестировать в собственное продвижение на рынках как внутри страны, так и за границей.

«Регионы-реципиенты, как правило, заинтересованы только в привлечении инвестиций. Они стремятся затащить к себе компании и крайне тяжело переносят, если инвесторы, расширяясь, куда-то уходят. У Татарстана подход другой – мы не только стараемся завести инвесторов на свою территорию, мы нацелены, чтобы продукция наших предприятий, их возможности в виде филиалов, дилерских или сервисных центров, дополнительных производств были представлены там, где это экономически выгодно», – пояснил Лернер.

Не менее важной частью этой работы является и продвижение национальной идентичности: татарской культуры, языка, традиций. Для национальных республик это понятное и очевидное направление, но Татарстан, ориентируясь на численность проживающих за пределами республики татар, и здесь выделяется на общем фоне. Можно сказать, что культура всегда идет в ногу с экономикой – эти направления важны в равной степени.

Важной частью работы является и продвижение национальной идентичности: татарской культуры, языка, традиций Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

Не случайно в правительственном постановлении «Об индикативной оценке деятельности представительств Республики Татарстан» на чисто экономические индикаторы в госзадании для этих структур приходится всего 20%. Хотя самую большую долю – 40% – занимает «исполнение обязательных функций представительства». Остальная часть разбита на задачи в 10% каждая, то есть совершенно равны и планы по числу предприятий, которым помогают организовать вывоз продукции из Татарстана, и привлечение инвестиций, и мероприятия министерств.

Для примера: в госзадании для представительства в Свердловской области на текущий год прописано не только обеспечить вывоз продукции дополнительно для 25 татарстанских предприятий и привлечь в обратном направлении не менее 250 млн рублей инвестиций, но одновременно провести 7 культурных мероприятий, 3 выставки о туристическом, и 4 – о спортивном потенциале Татарстана. Для Санкт-Петербурга – 15 предприятий, 2 млрд рублей инвестиций и 9 культурных мероприятий.

Интересно, что часть представительств Татарстана функционирует за счет собственных средств, а не бюджета республики. Казалось бы, такие офисы в большей степени должны заниматься торговлей – тем, на чем можно заработать. Измерить эффективность того конкретного представительства в деньгах гораздо проще, чем в уровне культурных или спортивных связей. Тем не менее все «внешние офисы» Татарстана, вне зависимости от финансового обеспечения их работы, уделяют внимание не только экономике, но и выполняют работу в сфере культурного и социального взаимодействия.

Руководитель представительства Татарстана в РФ Равиль Ахметшин последние 10 лет занимает еще и должность заместителя председателя Правительства Татарстана Фото: © Илья Репин / «Татар-информ»

Региональные охваты

Еще одна особенность региональных представительств – это их межрегиональный статус. Особняком в этой великолепной восьмерке стоит представительство Татарстана в РФ – оно было открыто первым, еще в 1994 году. И в большей степени выполняет политические функции, хотя и на стыке с экономикой. Недаром его руководитель, с 2010 года это Равиль Ахметшин, последние десять лет одновременно занимает еще и должность заместителя председателя Правительства Татарстана.

При этом с точки зрения экономики московский «офис» Татарстана охватывает не только столицу России и окружающую ее Московскую область, но и курирует сотрудничество с регионами всего Центрального федерального округа. Такой же охват, пусть и разного масштаба, характерен практически для всех представительств республики.

Например, офис в Санкт-Петербурге отвечает не только за Ленинградскую область, но и за весь Северо-Запад, а представительство в Свердловской области – за весь Уральский федеральный округ.

«У представителя на Урале очень большой объем работы, так как в регионах Уральского федерального округа проживает много татар. Соответственно, там проводится и много мероприятий по сохранению национальной идентичности, регулярные встречи с представителями татарских диаспор, отдельных культурных мероприятий, что влечет за собой организацию взаимодействия с министерствами и ведомствами всех отраслей», – рассказал Лернер.

С точки зрения экономики, московский «офис» Татарстана курирует сотрудничество с регионами всего Центрального федерального округа Фото: © Илья Репин / «Татар-информ»

С восточной стороны Урала представительств у Татарстана пока нет. Но, что интересно, часть регионов юга Сибири курирует полномочное представительство республики… в Казахстане!

Исключения из правила, впрочем, тоже есть. Например, представители в Саратовской области (открыто в 2002 году) и в Крыму (самое «юное», работает с 2015 года) – в силу специфики – замкнуты только на своих регионах. Представительства в Башкортостане (открыто в 2011 году) и Нижегородской области (с 2001 года) тоже не «распыляются», поскольку, как рассказал «Татар-информу» Герман Лернер, «в первом случае речь идет о братской соседней республике, где проживает огромное количество татар, а потому взаимодействие требует большого внимания не только к торгово-экономической, но и к культурной, и социальной сферам».

«А Нижний Новгород является столицей Приволжского федерального округа, поэтому было необходимо, чтобы наш представитель там мог взаимодействовать с аппаратом полпреда Президента РФ», – отмечает замглавы Минпрома РТ.

Один из ярких трендов текущего года – активизация сотрудничества с отдаленными от Татарстана восточными регионами Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Новые связи и цепочки

«Представительство в Санкт-Петербурге и Ленинградской области открывалось для привлечения в Татарстан инвесторов из европейских стран, а также потому, что эти регионы, по сути, являлись транспортными воротами нашей страны в Европу. За последние годы в этом направлении нами было сделано очень многое, но события этого года внесли свою корректировку», – пояснил Лернер. Один из ярких трендов текущего года – активизация сотрудничества с отдаленными от Татарстана восточными регионами.

Так, после начала специальной военной операции одно из татарстанских предприятий столкнулось с невозможностью закупки необходимого продукта в европейских странах. Оказалось, что в России производят аналоги, но всего на двух заводах, один из которых в Подмосковье, но загружен заказами, а второй – в Приморском крае. И хотя продукт требовался одному из крупнейших предприятий Татарстана, самостоятельно договориться по линии B2B не получилось. А приморское предприятие тоже было «завалено» работой и на запросы из далекой для них республики не реагировало.

Тогда в министерстве вспомнили о соглашении с Приморским краем, которое Татарстан подписал еще в 2011 году с губернатором Сергеем Дарькиным. Но утвержденного плана мероприятий по реализации этого документа у регионов не было. Тем не менее в течение двух недель вопрос был решен – первая поставка состоялась, затем компании подписали контракт. И сейчас с берегов Тихого океана в Татарстан планово ходят вагоны с нужной продукцией.

Впрочем, открывать представительство в Приморье республика пока не планирует. Тем не менее тот опыт аврального взаимодействия не прошел зря – в октябре в Казань приехала большая делегация гостей из Владивостока. Оказалось, несмотря на географическую отдаленность, татарстанские производители уже давно поставляют на рынок Приморья медицинские инструменты и оборудование, лекарственные препараты, бензин и дизтопливо, азотные удобрения и шинную продукцию, моющие средства и чулочно-носочные изделия и даже, что совершенно удивительно, продовольственные товары. А вот Приморский край поставляет в Татарстан… только рыбную продукцию.

«Для республики интересен выход на рынки Приморского края и взаимные поставки продукции с учетом новых возможностей логистики» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Мы намерены расширить поставки грузовых автомобилей и запасных частей к ним, медицинских изделий, лекарственных средств, лакокрасочной продукции, потребительских товаров. Для республики интересен выход на рынки Приморского края и взаимные поставки продукции с учетом новых возможностей логистики», – подчеркнул на встрече с делегацией Лернер.

Укрепляются и связи с другим отдаленным субъектом РФ – крупнейшей по площади территории в России Республикой Саха (Якутией). В этом году там прошли Дни Татарстана, в которых участвовал лично Рустам Минниханов. Интересно, что товарооборот между двумя национальными республиками до сих пор не впечатлял воображение: от нас в Якутию в небольших объемах шли продукты, шины, обувь, удобрения и нефтетопливо, а также автомобили, а в обратном направлении... только одна позиция – ювелирные изделия.

«Саха – это инновационный, развивающийся регион-донор, получающий значительные субсидии от федерального уровня на реализацию различных инвестиционных проектов. Мы хотели бы туда поставлять в том числе и высокотехнологичное оборудование, способное работать в суровых климатических условиях Крайнего Севера», – рассказал Лернер.

Укрепляются связи с отдаленным субъектом РФ – крупнейшей по площади территории в России Республикой Саха (Якутией) Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В октябре республику посетила делегация из Хакасии. Соглашение между регионами было подписано в июне 2016 года с покойным ныне главой республики Виктором Зиминым, а вот план мероприятий по его реализации утвердили лишь 8 сентября текущего года уже с нынешним руководителем Валентином Коноваловым. По данным Минпромторга Татарстана, татарстанские производители поставляют на рынок Хакасии медицинские инструменты и оборудование, лекарственные препараты, топливо, шинную продукцию, а также продовольственные товары. Хакасия продает в Татарстан полезные ископаемые. «В настоящее время имеется потенциал сотрудничества в совместной реализации проектов в промышленной сфере. Мы готовы участвовать в обновлении парка автомобилей добывающих и перерабатывающих компаний, прямых поставках лекарственных препаратов, холодильного оборудования, продукции нефтегазохимических предприятий Татарстана», – заявил на встрече замминистра промышленности и торговли РТ Родион Карпов.

Многие регионы, ранее считавшие, что Казань – далеко, в этом году активизировали интерес не только к продукции наших предприятий, но и к управленческим компетенциям Татарстана. За изучением опыта развития технопарков и особых зон приезжала и Хакасия, с теми же целями Казань посетила делегация Тувы. И это направление сотрудничества будет расширяться – все хотят становиться более эффективными и не стесняются учиться у более успешных. А Татарстану в этом плане есть чем поделиться с коллегами. Так, команда ОЭЗ «Алабуга» сейчас помогает запустить аналогичную зону в Новгородской области. А технополис «Химград» работает над запуском уже второго индустриального парка в Узбекистане.

Родион Карпов: «В настоящее время имеется потенциал сотрудничества в совместной реализации проектов в промышленной сфере» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Международный ландшафт

Специфика работы иностранных представительств Татарстана в этом году тоже претерпевает изменения. Из 13 действующих внешних «офисов» половина работает в «дружественных» странах – КНР, Турции, ОАЭ, Узбекистане, Туркмении и Азербайджане. Однако, как подчеркивают в Минпромторге РТ, закрывать представительства во Франции, Чехии, Финляндии, Швейцарии, США и Японии, а также в немецком Лейпциге,пока что не планируется.

В текущем году особое внимание стало уделяться содействию организациям, испытывающим проблемы с логистикой и перебоями в поставках импортных составляющих производства. В связи с этим иностранные представительства Татарстана стали больше заниматься «проработкой возможных цепочек поставок через страны СНГ, Ближнего Востока и Азии, вести поиск логистических партнеров для осуществления поставок», рассказали в ведомстве. По этим причинам прибавилось работы офису в Казахстане. Как рассказал «Татар-информу» министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко, «наши представители за рубежом играют большую роль. Они помогают нашим предприятиям, работают практически на износ, особенно представители в Турции, в Узбекистане, в Казахстане, в Китае, в Арабских Эмиратах».

По словам Лернера, «там, где это зависит от нас, мы не снижаем контакты с западными партнерами, работа проводится та же, но с оглядкой на политическую конъюнктуру».

«Конечно, в настоящее время с западными странами у России сложные дипломатические отношения, но там проживает большое число татар, которые, несмотря на все санкции, не хотят обрывать контакты со своей исторической родиной. Они ведут ту же разъяснительную работу, объясняют нашим деловым партнерам то, как все на самом деле происходит, что Россия и Татарстан как ее неотъемлемая часть остаются надежными партнерами. Кроме того, часть крупных европейских компаний продолжает работать на рынке Татарстана. А татарстанские предприятия также стараются не снижать объемов производства – и наши представители решают логистические проблемы», – рассказывает замминистра.

Олег Коробченко: «Есть страны, которые к нам лояльны, и с ними нужно полностью отрабатывать. А с недружественными странами ничего не нужно «отрезать». Если Европа с нами отрезала, это их проблемы» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Коробченко привел и другой пример: «Когда для нас закрылась Франция, ко мне приехал наш торговый представитель в этой стране. «Все, – говорит, – возвращайте меня домой». «Подожди, – отвечаю, – твое знание французского языка, французского менталитета очень важны. Необходимо изучать новые рынки, сделать акцент на рынок африканских стран».

Также Татарстан расширяет взаимодействие с новыми потенциальными партнерами – например, Ираном, куда в сентябре слетала большая делегация во главе с Рустамом Миннихановым. По словам Коробченко, сейчас иранская сторона ведет работу по открытию Торгового дома в Казани, который будет «помогать налаживать сотрудничество, находить заказчиков и поставщиков». Причем Иран «будут представлять два бывших студента из Ирана, которые у нас учились, выучили русский язык».

В Минпромторге подчеркивают: говорить о том, что Татарстан «отвернулся от Запада и развернулся лицом на Восток», в нынешней ситуации нельзя. «Есть страны, которые к нам лояльны, и с ними нужно полностью отрабатывать. А с недружественными странами ничего не нужно «отрезать». Если Европа с нами отрезала, это их проблемы. А нам необходимо держаться за каждую ниточку. Спецоперация ненадолго. Потом будет гораздо сложнее начинать опять выстраивать отношения с нуля. Пусть уже будут какие-то ниточки, зацепки. Поэтому ни в коем случае не нужно бросать эту работу. Некоторые говорят, мол, закрой представительство в Германии, зачем тебе оно, они же против нас! Не нужно закрывать! Необходимо держаться, цепляться. Потом нужно будет выстраивать работу», – поделился мнением Коробченко.

Читайте также: « Олег Коробченко: «Мы не падаем, мы растем в импорте и в экспорте».