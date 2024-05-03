В Российском исламском институте открылась выставка арабской каллиграфии

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В Российском исламском институте открылась выставка «Возрождая татарскую арабскую каллиграфию». На первом этаже представлены работы двух каллиграфистов: Рамиля Насыбуллова и Артура Писаренко. Среди работ — стилизованные шамаили, копии печатей XIII века и дизайнерские открытки.

«Возрождение каллиграфии идет довольно бурно. Но, как и при любом возрождении, появляется много каллиграфистов, которые просто рисуют. Что касается Рамиля хазрата и его учеников, то эта работа — профессиональная», — заметил ректор РИИ Рафик Мухаметшин.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Рамиль хазрат получил классическое исламское образование в Турции и иджазу — лицензию на преподавание. За время своей работы он расшифровал личные печати золотоордынских правителей, Шигабутдина Марджани и Каюма Насыри, сделал персональные тугры-печати для Президента России Владимира Путина, Раиса Татарстана Рустама Минниханова, заместителя председателя Совета безопасности РФ (и экс-президента страны) Дмитрия Медведева и других известных лиц.

Облик некоторых печатей имеет китайские корни. По словам каллиграфиста, культура Дальнего Востока прослеживается не только в музыке и одежде, но даже в печатях. Китайская мода передалась татарам через монгольские ханства.

«Печати татарских ханов делались по образцу китайских печатей. Квадратная форма идет от китайской традиции. Татарская культура очень связана с цивилизацией Дальнего Востока», — пояснил Рамиль хазрат.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Сейчас Насыбуллов преподает в Российском исламском институте. Один из его учеников — Артур Писаренко, который занимается каллиграфией уже шесть лет. Сейчас Артур занят переписыванием Корана от руки.

«В любой каллиграфии есть модернистские слои. Хотя мы занимаемся классической каллиграфией, специалист может увидеть, что я использую нетрадиционные элементы. Эти элементы создаются не просто так, а опираются на определенные правила», — рассказал Артур.

В мусульманском образовании каллиграфия считается полноценной наукой и одновременно искусством. Коран читают на арабском языке, арабское письмо помогает сохранять знания. Письмо совершенствуется, чтобы передать совершенство Корана. Поэтому священную книгу принято переписывать раз в сто лет. Изменения касаются только формы, но не содержания.

«С точки зрения отношения к Корану каллиграфия важна, но с появлением печати ее актуальность пропадает. Сохраняется лишь традиция и искусство», — объяснил Рамиль хазрат.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Шесть лет — далеко не предельный срок для освоения письма. Классический стиль каллиграфии — самый сложный, на его освоение могут уйти десятки лет, заверил Рамиль Насыбуллов. Но доучиваются единицы. Многие правила баланса в композиции каллиграфических надписей происходят из изобразительного искусства, но почему-то чаще всего именно художники и оставляют обучение искусству арабского письма.

Центр арабской каллиграфии An-Namir действует в Российском исламском институте уже 14 лет. Обучением начинающих каллиграфистов Рамиль хазрат занимается бесплатно для всех желающих.