«Чтобы молодежь уловила символы Тукая»: Казанский цирк готовит шоу «На Сенном базаре»

«На Сенном базаре» – так называется первый национальный театрально-цирковой спектакль по сказкам и стихам Габдуллы Тукая. Работа над его постановкой идет в Казанском цирке, об этом журналистам рассказали накануне там же, заодно показав репетицию спектакля. Премьеру представят 26 апреля, в день рождения татарского поэта. К этой же дате приурочено в республике и празднование Дня родного языка.

Постановка, подчеркнул приглашенный для работы над ней художественный руководитель и главный режиссер театра кукол «Экият» Ильгиз Зайниев, не историческая. Это фантазия.

По сюжету, происходящее снится Тукаю. Зрители увидят и узнают Шурале, Водяную (Су анасы), возлюбленную Тукая Зайтуну и, например, персонажей стихотворения Тукая «Коза и Баран».

Постановка не лишена юмора и наполнена музыкальностью. Актеры были подобраны на роли в нескольких составах, поскольку с 26 апреля по 5 мая спектакль в Казанском цирке будут давать по несколько раз в день.

Главные роли в шоу, самого Тукая и его возлюбленную Зайтуну, исполнят актер театра Камала Артур Шайдуллин в одном из составов, лауреат «Золотой маски», известный танцор и балетмейстер Нурбек Батулла во втором составе и певица Эльмира Калимуллина.

Народная артистка Татарстана, «Серебряный голос России» роль Зайтуны будет исполнять в каждой постановке все дни показа – эта роль поставлена только на Калимуллину. Причем певице пришлось побороть свой страх и научиться петь на раскачивающихся цирковых качелях.

Соединить два вида искусства – театр и цирк – очень сложно, подчеркнула директор Казанского цирка Эльмира Булатова. «Цирк – безмолвное искусство, театр все-таки нет. Цирковые номера послужат для передачи и усиления той эмоциональной составляющей, которая предполагается по сюжету», – сказала она на пресс-конференции.

Из цирковых жанров будут представлены клоунада, джигитовка (конный аттракцион), номер вертикального полета, номер с дрессированными собаками.

Спектакль поставлен на татарском языке. Для русскоязычных зрителей запустят субтитры на бегущей строке. При этом, как подчеркнул режиссер, происходящее будет преимущественно понятно без перевода. Обратить внимание на субтитры зрители, вероятно, захотят, когда будут звучать стихи Тукая на родном языке поэта.

Как подчеркнула Булатова, цирковое искусство не имеет возрастного ограничения для зрительской аудитории, а постановка «Сенной базар» тем более ориентирована на семейные просмотры. А также на гостей Казани из районов Татарстана.

Вместимость Казанского цирка – 2300 мест. За 11 дней показа благодаря театрально-цирковой постановке по произведениям Тукая, пояснила первый заместитель министра культуры Татарстана Юлия Адгамова, появляется возможность привлечь внимание к творчеству поэта и увлечь им большое количество детей и молодежи. Прежде, отметим, в день рождения Тукая большой тематический концерт проходил единожды в Театре оперы и балета имени Мусы Джалиля, попасть на него могло гораздо меньше зрителей.

«Если 60% зрителей после просмотра этого спектакля захотят прочитать произведения Тукая, это будет большая победа. Творчество поэта недостаточно исследовано и недостаточно популяризируемо с точки зрения молодежи. А у Тукая много символов, национальных, настоящих. Так что предстоящее шоу нацелено на молодежь, чтобы она прочитала и уловила эти символы, чтобы могла понять, что это символы, основанные на традиции», – сказала Адгамова.

Фотографии © Владимир Васильев / «Татар-информ»