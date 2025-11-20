Татары Антальи присоединились к юбилейному «Татарча диктанту»

Представители татарской диаспоры, живущие в турецком курортном городе Анталья, присоединились к юбилейной, десятой по счету просветительской акции «Татарча диктант». Городская Ассоциация культуры Татарстана провела диктант в Центре тюркских народов, сообщает пресс-служба организации.

Накануне проведения мероприятия руководитель общины Гульназ Зиангирова вместе с учредителями ассоциации Ханией Сафиуллиной-Умут и Амани Гильмановой в качестве почетных гостий приняли участие в «Татарча диктанте» в Стамбуле. Там акция была организована Полномочным представительством Татарстана в Турции.

«Татарча диктант» в Анталье объединил представителей татарской диаспоры, работающих в различных сферах, – художников, музыкантов, адвокатов, бухгалтеров, IT-специалистов, а также студентов университета Акдениз.

Высокий уровень написания диктанта показал, что, несмотря на долгие годы проживания за рубежом, они прекрасно владеют родным языком, подчеркнули в ассоциации.

В организации также добавили, что организация национальных мероприятий, наличие собственной библиотеки и читательского клуба способствуют тому, что представители диаспоры не забывают татарский язык.

Подробнее о «Татарча диктанте» этого года читайте в материале «Татар-информа».