«Татарча диктант – 2025»: «Мы много лет сохраняем эту цифру – более миллиона участников»

В Татарстане и десятках стран мира проходит «Татарча диктант» – одна из крупнейших языковых акций татарского сообщества, собирающая более миллиона участников. В этом году мероприятие посвящено 200-летию Каюма Насыри. Как прошло мероприятие на центральной площадке в Казани – в репортаже «Татар-информа».





В Институте филологии и межкультурной коммуникации КФУ 150 человек написали диктант по отрывку из произведения Каюма Насыри «Кабуснаме»

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Развитие общества начинается с молодежи»

Сегодня на центральной площадке акции «Татарча диктант» – в Институте филологии и межкультурной коммуникации КФУ – 150 человек написали диктант по отрывку из произведения Каюма Насыри «Кабуснаме». Выбор именно этого автора приурочили к празднованию его 200-летнего юбилея.

К знаменательной дате у входа в конференц-зал также подготовили небольшую фотовыставку — на ней представлены кадры с элементами старой экспозиции дома-музея Каюма Насыри, который в настоящее время закрыт на реставрацию.

Организаторами акции выступают Всемирный форум татарской молодежи, Всемирный конгресс татар, Министерство по делам молодежи РТ, Национальный музей РТ и Казанский федеральный университет.

В зале сегодня собрались многие известные личности: руководитель республиканского агентства «Татмедиа» Айдар Салимгараев, муфтий Татарстана Камиль Самигуллин, депутат Госсовета РТ и руководитель исполкома Всемирного конгресса татар Данис Шакиров, певица Саида Мухаметзянова и многие другие.

В зале сегодня собрались многие известные личности Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Участие известных людей, по мнению Камиля Самигуллина, становится примером для других районов, регионов и стран, в которых будут писать этот диктант. Вместе с тем написать диктант пришло много молодых людей.

«Развитие общества всегда начинается с молодежи. Если мы посмотрим на историю, самые великие дела начинали молодые люди», – отметил муфтий Татарстана.

Для тех, кто пишет диктант онлайн, на телеканале ТНВ все три дня будет транслироваться запись.

Участие известных людей, по мнению Камиля Самигуллина, становится примером для других районов, регионов и стран, в которых будут писать этот диктант Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Весь татарский мир»

Конференц-зал Института филологии – это основная площадка проведения акции, но диктант пишут повсюду: в мечетях и медресе, молодежных центрах, национальном музее и его филиалах – всего организаторы насчитывают почти 7 тыс. площадок по всему миру.

«Более 7 тысяч площадок – это весь татарский мир. Более 30 стран ближнего и дальнего зарубежья, более 76 регионов Российской Федерации, во всех районах Республики Татарстан», – перечислил Данис Шакиров журналистам.

«Говорят, что в прошлом году диктант написали больше миллиона человек. В этом году может быть еще больше, потому что, я считаю, интерес к диктанту очень сильный», – рассказал журналистам литературовед, доктор филологии Фоат Галимуллин, который читал текст.

Его слова подтвердил глава Всемирного форума татарской молодежи Райнур Хасанов: общее число пишущих диктант в эти три дня – чуть больше миллиона человек.

Текст в этом году читал литературовед, доктор филологии Фоат Галимуллин Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Для студентов – это очень простой текст»

Автор «Кабуснаме» – великий просветитель и ученый XIX века, и, конечно, его язык сильно отличается от современного татарского. Поэтому текст облегчен, использовались современные синонимы для «сложных» слов.

«Текст, кстати, очень легкий, хотя Каюм Насыри человек немного архаичный. Для студентов, интеллигенции, ученых текст очень простой», – считает председатель Союза писателей Татарстана Ркаил Зайдулла.

Тексты для Татарстана и Башкортостана одинаковые, потому что уровень владения языком в этих регионах, очевидно, более высокий, чем в других регионах России и странах зарубежья. За рубежом будут так же писать Каюма Насыри, но не «Кабуснаме», а небольшой и легкий текст «Әбүгалисина».

Тексты для Татарстана и Башкортостана одинаковые, потому что уровень владения языком в этих регионах, очевидно, более высокий, чем в других регионах России и странах зарубежья Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

По словам руководителя музея Насыри Кадрии Халимовой, автором «Әбүгалисина» Каюм Насыри именуется ошибочно, потому что он адаптировал для своих современников-татар готовый текст, осложненный староарабскими, старотюркскими словами и фарсизмами.

«Каюм Насыри одним из первых адаптировал этот текст для масс», – рассказала корреспонденту «Татар-информа» Халимова.

Каюм Насыри, конечно, не совсем писатель, считает Зайдулла, однако его текст «Әбүгалисина» стал очень популярной книжкой для детей в свое время и остается популярным сегодня. По мнению председателя Союза писателей Татарстана, популяризировать нужно современных писателей, заметные прозаические произведения, имевшие резонанс в течение года. В качестве примера такого автора Зайдулла назвал имя народного татарского писателя Зульфата Хакима и писателя Равиля Сабыра. Отдельно Зайдулла похвалил выбор произведения Мухаммета Магдеева для диктанта, который будут проводить завтра в российских регионах.

Ркаил Зайдулла похвалил выбор произведения Мухаммета Магдеева для диктанта, который будут проводить завтра в российских регионах Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Я считаю его великим писателем, это мой наставник и учитель. Недавно его издавали в Турции. Мухаммет Магдеев всегда актуален, у него «сочный» и поэтический язык. До сих пор это один из самых популярных писателей Татарстана», – рассказал корреспонденту «Татар-информа» Ркаил Зайдулла.

Напомним, что в других регионах России диктант будут писать уже завтра, 15 ноября (отрывок из путевых заметок Мухаммета Магдеева «На Земле шесть материков»). За рубежом напишут диктант 16 ноября.

Конференц-зал Института филологии – это основная площадка проведения акции, но диктант пишут повсюду Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Это не проверка грамотности»

Критерии оценки такие же, как в прошлом году. Тогда новый подход к оцениванию работ (не более трех ошибок для оценки «пять») само собой привел к увеличению пятерок и четверок. Оценок ниже, чем «три», проверяющие не ставят, потому что задача диктанта не проверить знания и не научить, а заинтересовать их.

«Это же не проверка грамотности. Обучать надо в школе. К сожалению, грамотных у нас становится все меньше и меньше. Поголовная безграмотность. Если ничего не изменится, будет плачевно», – считает Зайдулла.

Проверкой работ в Татарстане и онлайн-работ занимаются преподаватели Высшей школы национальной культуры и образования им. Тукая (ИФиМК). Проверка остальных работ (написанных в других регионах России и за рубежом) будет обеспечена организаторами диктанта на местах.

Данис Шакиров: «Важно, мы на протяжении многих лет сохраняем цифру – более миллиона людей пишут татарский диктант Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Основная задача акции, по мнению Зайдуллы, – почувствовать единение. «Консолидирующий» фактор отмечал и Данис Шакиров.

«Не обяжешь каждого писать диктант, но, что важно, мы на протяжении многих лет сохраняем цифру – более миллиона людей пишут татарский диктант. Каждый показывает сопричастность к этой акции», – сказал Шакиров.

«В следующем году мы можем поставить рекорд в офлайне»

«Возможно, мы поставим в офлайне рекорд в следующем году», – выразил надежду Райнур Хасанов.

Руководитель ВКТ Данис Шакиров рассказал корреспонденту «Татар-информа», что в послании Раиса республики Рустама Минниханова Государственном Совету РТ был поддержана идея ВКТ объявить 2026 год «Годом Габдуллы Тукая» к 140-летию со дня рождения главного татарского поэта.

Райнур Хасанов отметил, что общее число пишущих диктант в эти три дня – чуть больше миллиона человек Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В связи с тем, что именно апрель неофициально считается месяцем Тукая (это месяц его рождения – 26 апреля), диктант было решено перенести именно на этот месяц. Более того, «Татарча диктант» в 2026 году пройдет в дни Всероссийского форума «Туган тел», куда будут приглашены учителя татарского языка и литературы, руководители национально-культурных автономий, общественных объединений, представители татарских культурных центров из регионов России.

«Этот форум позволит нам обозначить актуальные вопросы и определить вектор развития. Последний день этого форума будет посвящен как раз написанию «Татарча диктант», – рассказал корреспонденту Шакиров.