«Татар-информ» организовал акцию «Татарча диктант»

Фото: © «Татар-информ»

В медиалаборатории «Кэеф» компании «Татмедиа» татарская редакция «Татар-информа» организовала площадку для проведения всемирной акции «Татарча диктант». Информационное агентство «Татар-информ» провело трансляцию мероприятия. Тексты участников, написавших диктант в «Татмедиа», будут направлены для проверки в Институт филологии и межкультурной коммуникации КФУ. Текст диктанта читала заместитель главного редактора татарской редакции «Татар-информ» Зиля Мубаракшина.

Татарская редакция «Татар-информа» организует в «Татмедиа» акцию «Татарча диктант» с 2018 года. Текст читают редакторы, журналисты нашей редакции. В этом году мы решили остаться верными этой традиции. А главная особенность в том, что диктант в этом году писали представители молодого поколения поэтов, писателей», – рассказала Зиля Мубаракшина.

В этом году среди участников были исполняющая обязанности главного редактора сайта “Интертат” Гелюза Ибрагимова, веб-редактор и автор рассказов Ильзира Гиздуллина, блогер-журналист, член Союза фотографов РТ Юлай Низаев, блогер Фагиля Шакирова, ответственный редактор газеты «Мэдэни жомга» Лилия Гадельшина и другие.

«Акцию мы будем продолжать и в дальнейшем, будем пробовать проводить в разных форматах», – рассказала Зиля Мубаракшина. По ее словам, в акции «Татарский диктант», организованной ИА «Татар-информ», впервые принял участие представитель другой страны.

«В этом году я участвую в этой акции уже в третий раз. Еще живя в Турции, слышала о "Татарском диктанте", но не имела возможности принять в нем участие. Рада, что меня пригласили и в этом году. В первые годы я писала на кириллице, не соединяя буквы, а сейчас у меня уже получается лучше», – сказала корреспонденту «Татар-информ» Гамза Нур Налбант, приехавшая в Казань из турецкого города Бурса и которая самостоятельно изучает татарский язык.

В качестве текста диктанта были предложены рассказы Каюма Насыри из «Кабуснаме». Текст состоит из 180 слов.

«Я в четвертый раз участвую в акции "Татарча диктант". Впервые приехала в Татмедиа, до этого участвовала в КФУ. Мне очень нравится эта акция», – сказала студентка Института филологии и межкультурной коммуникации КФУ, дочь певицы СуперАлисы Марьям Ибрагимова.

Цель акции – научиться писать на татарском языке без ошибок, расширить круг пользователей литературного татарского языка, проверить орфографические и грамматические ошибки. Журналист, автор рассказов Айгуль Шайхлисламова оценила текст диктанта как очень содержательный.

«Мы будто получили послание, сообщение от самого Каюма Насыри – учителя, наставника. Содержание также соответствует цели "Татарского диктанта" – показать через язык красоту человека. Мне хотелось бы, чтобы и в нашей повседневной жизни наша татарская речь была еще красивее, содержательнее, богаче. Я думала, как еще можно донести до своих детей татарский язык, какие пути, современные методы можно использовать. В "Татарском диктанте" всегда чувствуется атмосфера сплоченности, стремления к знаниям», – поделилась писательница.

«В этой акции я участвую впервые. Написать диктант было несложно, потому что текст был очень удобным, содержательным. Хочу участвовать и в будущем», – сказала сотрудник пресс-центра Татарской государственной филармонии имени Габдуллы Тукая Айгуль Халирахманова.

По мнению филолога, преподавателя Ильсины Мухаметгалиевой, акция очень нужная и интересная.

«Некоторые мои родственники тоже писали диктант, в онлайн формате. Двоюродная сестра Айгуль Гибадуллина писала перед телевизором. Две моих сестры тоже написали онлайн. Моя мама Сирина Мухаметова, учительница татарского языка, она сама организовала в деревне площадку акции "Татарча диктант" в школе», – сказала она.

Организаторами акции выступают Всемирный форум татарской молодежи, Исполком Всемирного конгресса татар, Министерство по делам молодежи Республики Татарстан, Министерство образования и науки Республики Татарстан, Институт филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета.

Алина Хайруллина