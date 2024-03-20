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Татарстан – республика достижений 20 марта 2024 18:00

Татарстану выделили еще 10 млн рублей на развитие туризма

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Татарстану выделили дополнительно 10,19 млн рублей на реализацию госпрограммы «Развитие туризма». Об этом сообщает пресс-служба Минфина РТ.

«Таким образом, из федерального бюджета бюджету Республики Татарстан на указанные цели предусмотрена единая субсидия на 2024 год в сумме 136,1 млн рублей», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в бюджете Татарстана предусмотрели 10 млн рублей на автоклубы.

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#туризм #бюджет #Татарстан
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