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Татарстану выделили еще 10 млн рублей на развитие туризма
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Татарстану выделили дополнительно 10,19 млн рублей на реализацию госпрограммы «Развитие туризма». Об этом сообщает пресс-служба Минфина РТ.
«Таким образом, из федерального бюджета бюджету Республики Татарстан на указанные цели предусмотрена единая субсидия на 2024 год в сумме 136,1 млн рублей», - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в бюджете Татарстана предусмотрели 10 млн рублей на автоклубы.
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