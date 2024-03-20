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В бюджете Татарстана предусмотрели 10 млн рублей на автоклубы
На покупку и обслуживание автоклубов (передвижных многофункциональных центров) в бюджете Татарстана предусмотрели 9,99 млн рублей. Из этой суммы 8,09 млн дадут из федерального бюджета, сообщили в пресс-службе Минфина РТ.
Цель создания таких центров – сделать доступнее культурные блага. Как рассказали в министерстве, данные автоклубы используют для предоставления нестационарных культурно-досуговых, библиотечных, информационных и выставочных услуг, а также для проведения массовых мероприятий образовательной и досуговой направленности.
В этих автоклубах планируют разместить сцену-трансформер, звуковое, световое, мультимедийное оборудование и спутниковую антенну. Причем все перечисленное – это минимальный комплект оборудования.
Отметим, что автоклубы создадут в рамках национального проекта «Культура», созданного по инициативе Президента России Владимира Путина. Выделяемые средства предусмотрели в законе РТ «О бюджете Республики Татарстан на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов».
Ранее сообщалось, что в Татарстане с начала этого года потратили 3,8 млрд рублей на реализацию нацпроектов.
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