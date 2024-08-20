Татарстану в 2024 году выделили больше всего бюджетных мест для вузов

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Республике Татарстан на 2024-2025 учебный год выделено больше всего бюджетных мест — 23 083 из 621 321 в целом по России с учетом регионов, присоединенных после плебисцитов в 2022 году. Это следует из данных Минобрнауки РФ.

На втором и третьем местах по числу бюджетных мест в вузах оказались Свердловская (19 278) и Ростовская (18 352) области. На высшие учебные заведения новых территорий пришлось 29 304 бюджетных места.

В общей сложности региональным вузам было выделено свыше 73% бюджетных мест. На это в ходе совещания Премьер-министра России Михаила Мишустина со своими заместителями обратил внимание вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, сообщает пресс-служба Правительства.

«На сегодняшний день образовательные организации объявили дополнительный прим на 5,8 тыс. бюджетных мест. Он завершится до 29 августа», — добавил заместитель Председателя Правительства РФ.

Во время приемной кампании более 1 млн абитуриентов подали свыше 2,8 млн заявлений — на 100 тыс. больше, чем в прошлом году. Самыми популярными направлениями у поступающих оказались лечебное дело, педиатрия, педагогическое и инженерное образование, заметил он.

Отдельно Чернышенко остановился на том, что в рамках поручения Президента России Владимира Путина по формированию новой национальной системы высшего образования продолжается реализация пилотного проекта.

Ранее министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин отметил, что за последние три года количество выделяемых Татарстану бюджетных мест в вузах выросло на 5%.