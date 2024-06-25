Куда поступать в Казани: сколько вузов можно выбрать и где больше всего бюджетных мест

Ильсур Хадиуллин: «Объемы и структура бюджетных мест формируются исходя из прогноза кадровых потребностей регионов»

Фото: prav.tatarstan.ru

За три года количество бюджетных мест в вузах Татарстана выросло на 5%

В Татарстане прием документов от абитуриентов ведут 45 вузов, в том числе 28 государственных. На 2024/2025 учебный год вузам республики выделено свыше 22 тыс. бюджетных мест. И за последние три года их количество выросло на 5%, сообщил глава Минобрнауки Татарстана Ильсур Хадиуллин сегодня на брифинге в Доме Правительства РТ.

«Бюджетные места выделяются Министерством науки и высшего образования России по результатам конкурсного отбора. Объемы и структура бюджетных мест формируются исходя из прогноза кадровых потребностей регионов», – пояснил он.

Хадиуллин уточнил, что около 70% бюджетных мест приходится на три крупных вуза: Казанский федеральный университет, Казанский национальный исследовательский технологический университет и Казанский национальный исследовательский технический университет им. А. Н. Туполева – КАИ.

«Наибольшее количество бюджетных мест традиционно выделено на инженерно-технические направления подготовки и педагогику», – подчеркнул Хадиуллин.

В частности, на образование и педагогические науки, информатику и вычислительную технику, электро- и теплоэнергетику, химические технологии, машиностроение, физкультуру, управление в технических системах, технику и технологии строительства.

Стоит отметить, что такое распределение бюджетных мест по направлениям подготовки в целом совпадает с прошлым учебным годом.

Российские вузы начали прием документов от абитуриентов Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Вуз может начислить дополнительные баллы за индивидуальные достижения

Абитуриент может подать документы сразу в пять вузов, но не более, и на пять специальностей в каждом. При этом высшие учебные заведения вправе сами устанавливать вступительные испытания по выбору, рассказал Хадиуллин.

«Традиционно вуз может начислять дополнительные баллы за ряд индивидуальных достижений поступающего. Суммарно за индивидуальные достижения поступающему может быть начислено не более 10 баллов», – заявил глава Минобрнауки.

К слову, в этом году расширился перечень индивидуальных достижений, за которые можно получить дополнительные баллы к ЕГЭ. Теперь учитывается не только золотая медаль «За особые успехи в учении», но и серебряная. Кроме того, к достижениям причислены статус чемпиона России и обладателя Кубка России, прохождение военной службы по призыву, контракту или по мобилизации, пребывание в добровольческих формированиях на СВО.

Дополнительные баллы также можно получить за активную волонтерскую деятельность, статус победителя или призера чемпионата по профмастерству среди инвалидов «Абилимпикс», за золотой, серебряный или бронзовый знак отличия ГТО.

Абитуриент может подать документы сразу в пять вузов, но не более, и на пять специальностей в каждом Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Как подать документы в вуз?

Способы подачи документов не изменились. Это можно сделать через сервис «Поступление в вуз онлайн» на портале Госуслуги РФ, официальный сайт вуза, по почте или прийти лично в приемную комиссию учебного заведения.

Зачисление поступающих проходит в одни и те же сроки вне зависимости от формы обучения. Документы нужно подать не позднее 25 июля. В это же время завершается срок вступительных испытаний, проводимых вузами.

Приказы о зачислении льготников и целевиков будут изданы 29-30 июля. Не ранее 4 августа и не позднее 9-го станет известно о зачислении абитуриентов на основные конкурсные места.

Прием документов от поступающих на платное обучение – не позднее 20 августа.

В этом году расширился перечень индивидуальных достижений, за которые можно получить дополнительные баллы к ЕГЭ Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Работодатели предложили более 1,5 тыс. вакансий для целевого обучения

Новшеством этого учебного года стало изменение в правилах целевого набора. Напомним, что студент обучается в вузе бесплатно по договору о целевом обучении. А после окончания учебы должен отработать на одном месте от трех до пяти лет.

«До настоящего времени не было регламентированного порядка заключения целевого договора, отсутствовал единый перечень работодателей-заказчиков», – отметил Хадиуллин.

Как правило, абитуриенты сами искали работодателя – обращались в организации, чтобы узнать потребности в специалистах. С этого года вакансии работодателей будут собраны на портале «Работа в России».

«Все предложения о целевом обучении не позднее 10 июня года подлежат размещению заказчиками на портале. Новая система направлена на перевод приема на целевое обучение на открытую конкурсную основу», – уточнил министр.

Для приема в этом учебном году с трудоустройством в Татарстане на портале уже размещены 1,6 тыс. заявок от работодателей.

«Поступить на целевое обучение за счет средств федерального или регионального бюджетов по-прежнему могут только абитуриенты, заключившие договор с предприятиями, организациями с госучастием. Если предприятие находится в частной собственности, целевое обучение может быть реализовано только за счет внебюджетных средств», – обратил внимание глава Минобрнауки.

Кроме того, теперь договор о целевом обучении будет заключаться после зачисления абитуриента в вуз, но до начала учебного года. Одно из условий, которое с этого года будет содержать договор, связано с мерами поддержки. То есть заказчик должен предоставить студенту стипендию не ниже 2 056 рублей.

Ленар Сафин рассказал, какие новые образовательные программы откроются в КФУ Фото: prav.tatarstan.ru

Новые образовательные программы появились сразу в нескольких вузах

В некоторых вузах Татарстана в этом году появились новые направления подготовки. Так, КФУ откроет образовательные программы в Институте международных отношений по искусству и гуманитарным наукам и по истории искусств, а в Институте социально-философских наук и массовых коммуникаций – по публичной политике, сообщил ректор вуза Ленар Сафин.

Ректор Казанского национального исследовательского технологического университета Юрий Казаков рассказал, что для первокурсников расширят программу двойных диплом «Россия – Китай». Первая группа студентов уже уехала на два года учиться в Пекинский университет химической технологии. «В этом году не только химики, но и механики, по направлению “технологические машины и оборудование”, смогут получить двойной диплом и пройти обучение в Китае», – отметил он.

Казанский государственный медицинский университет в этом году впервые набирает на направление «социальная работа» с последующей дополнительной подготовкой в сфере «практическая психология». «В образовательную программу включено большое количество психологических дисциплин. После завершения обучения можно получить сразу две квалификации – “Социальный работник” и “Практический психолог” и два диплома о высшем образовании», – подчеркнул ректор КГМУ Алексей Созинов.

Алексей Созинов рассказал, что по специальности «медико-профилактическое дело» в образовательной программе значительно увеличена доля дисциплин по цифровой компетентности Фото: prav.tatarstan.ru

Он добавил, что по специальности «медико-профилактическое дело» в образовательной программе значительно увеличена доля дисциплин по цифровой компетентности. Второй трек, по словам спикера, направлен на получение знаний в области юриспруденции. То есть здесь студенты смогут пройти профессиональную переподготовку для получения дополнительной квалификации по юриспруденции в области здравоохранения.

Новые направления подготовки открыл Казанский государственный институт культуры и искусств – учитель рисования и режиссура эстрады цифровых программ. Кроме того, расширяется направление магистратуры, связанное с цифровым дизайном.

В Казанском государственном аграрном университете появились образовательные программы, связанные с агропромышленными биотехнологиями, проектированием и внедрением информационных систем, автоматизацией и роботизацией технологических процессов.

Сразу на десять обучающих программ стало больше в Казанском государственном энергетическом университете. «Они разделены на три блока. Первый – IT-направления и искусственный интеллект. Второй касается технологического лидерства – это новая программа “Производство и эксплуатация газовых и паровых турбин”. Третий блок связан с запросами партнеров из дружественных стран – мировая экономика для иностранных обучающихся», – сообщила проректор вуза Ирина Ахметова.