На Татарстан приходится почти 4% от общего числа бюджетных мест в вузах

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

На Татарстан в 2024 году приходится 16 705 бюджетных мест в вузах по программам бакалавриата и специалитета, или 3,7% от их общего числа в стране. По этому показателю республика находится на третьем месте в России, сообщает ТАСС на основе анализа данных приемной кампании.

Всего, согласно данным Минобрнауки РФ, в текущем году на программы бакалавриата и специалитета выделено 447 402 бюджетных места по трем формам обучения: очной, очно-заочной и заочной (с учетом вузов новых регионов, присоединенных в 2022 году после плебисцитов).

При этом российские школы в этом году окончили примерно 635 тыс. одиннадатиклассников. Таким образом, около 70% выпускников имеют возможность поступить на бюджетные места в отечественные вузы.

По числу бюджетных мест в высших учебных заведениях предсказуемо лидируют, опережая Татарстан, Москва (65 566, или почти 15% от общего числа) и Санкт-Петербург (33 769, или 7,5% от общего числа). На четвертом и пятом местах разместились Свердловская (14 266 бюджетных мест, или 3,2% от общего числа) и Ростовская (13 474 бюджетных места, или 3% от общего числа) области.

Федеральное агентство особо отмечает, что для инвалидов I и II группы, сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, ветеранов боевых действий предусмотрена квота в размере не менее 10% от общего числа бюджетных мест. С 2023 года дополнительно действует такая же квота для участников специальной военной операции и членов их семей. Соответственно, для представителей льготных категорий в совокупности предусмотрено не менее 90 тыс. бюджетных мест.

Ранее министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин отмечал, что число выпускников, уезжающих из Татарстана учиться в другие регионы РФ, снижается.