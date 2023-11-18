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Татарстанское предприятие открыло стенд на выставке-форуме «Россия»
На выставке-форуме «Россия» на ВДНХ начал работать Дом полимеров – крупнейшее выставочное и образовательное пространство от предприятия из Татарстана.
На экспозиции работают молодые специалисты, которые проводят экскурсии и рассказывают об инженерных профессиях. Для посетителей организованы интерактивные площадки, где можно потрогать гранулы полиэтилена, полиэтилентерефталата и поливинилхлорида.
Выставка-форум «Россия» открылась 4 ноября и продолжит работу до 12 апреля 2024 года. Посетить ее можно бесплатно, однако на отдельные мероприятия требуется предварительная регистрация. На ВДНХ также расположился и стенд Татарстана. Чем удивили гостей татарстанцы, можно узнать в материале «Татар-информа».
Ранее Раис Рустам Минниханов сообщал, что в рамках масштабного события республика проведет мероприятия, приуроченные к дате «100 дней до Игр Будущего». Также отмечалось, что выставку-форум посетит и Президент России Владимир Путин.
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