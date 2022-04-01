Татарстанские театры направят средства от показов спектаклей в фонд помощи ДНР и ЛНР

В Татарстане театры — участники проекта «Единой России» «Культура малой Родины» объявляют о начале акции по сбору средств в помощь республикам Донбасса. С 1 по 20 апреля театры проведут благотворительные показы спектаклей, вся выручка от которых пойдет в фонд помощи Донецкой и Луганской народным республикам.

«Инициаторами благотворительных показов выступили сами театры — участники партийного проекта. И руководство, и труппа, и персонал учреждений высказали одну и ту же мысль: „Очень важно поддержать сейчас тех, кто больше всех нуждается в помощи — это жители Донецкой и Луганской республик”», — поделилась своим видением ситуации региональный координатор проекта партии «Единая Россия» «Культура малой Родины» — депутат Государственного Совета РТ Людмила Рыбакова.

В благотворительной акции примут участие 13 театров республики. Ее откроет Бугульминский государственный Русский драматический театр имени Баталова — 3 апреля на сцене труппа представит спектакль «Касатка». В этот же день подхватит эстафету Набережночелнинский государственный театр кукол постановкой «Муха-Цокотуха».

Среди участников акции значатся и казанские театральные коллективы. Так, Казанский татарский государственный театр юного зрителя имени Кариева 13 апреля покажет сказку «Асылкош җыры» («Песня дивной птицы»).

Людмила Рыбакова добавила, что татарстанцы, которые придут на спектакли, тем самым окажут поддержку жителям Донбасса.

Федеральный партийный проект «Культура малой Родины» направлен на поддержку и повышение качества работы учреждений культуры.

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