Татарстанские спортсмены на Играх БРИКС завоевали 12 золотых медалей

По итогам четвертого дня Спортивных игр стран БРИКС в копилке татарстанских спортсменов в сумме 12 золотых, 7 серебряных и 5 бронзовых медалей. Об этом сообщает Минспорта РТ.

В воскресенье татарстанцы успешно выступили во многих дисциплинах: