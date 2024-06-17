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Татарстан – республика достижений 17 июня 2024 09:44

Татарстанские спортсмены на Играх БРИКС завоевали 12 золотых медалей

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По итогам четвертого дня Спортивных игр стран БРИКС в копилке татарстанских спортсменов в сумме 12 золотых, 7 серебряных и 5 бронзовых медалей. Об этом сообщает Минспорта РТ.

В воскресенье татарстанцы успешно выступили во многих дисциплинах:

  • Сергей Сирант победил в одиночном разряде по бадминтону среди мужчин со счетом 2:0;
  • Евгения Косецкая одержала верх в одиночном женском разряде по бадминтону со счетом 2:1, а в дуэте с Алиной Давлетовой выиграла в парном женском разряде со счетом 2:1;
  • Никита Шлейхер — победитель в прыжках в воду с трамплина 3 метра среди мужчин;
  • Павел Монич в дуэте с Сергеем Сирантом завоевали «серебро» в парном мужском разряде по бадминтону;
  • Артем Косов в составе российской сборной стал вторым в соревнованиях по гребному спорту в мужской восьмерке с рулевым;
  • Юлия Сохацкая поднялась на вторую ступень пьедестала в легкой атлетике в семиборье среди женщин;
  • Рамиля Валитова завоевала «бронзу» по легкой атлетике в прыжках в длину среди женщин с результатом 6.15 м.
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