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Татарстанские спортсмены на Играх БРИКС завоевали 12 золотых медалей
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По итогам четвертого дня Спортивных игр стран БРИКС в копилке татарстанских спортсменов в сумме 12 золотых, 7 серебряных и 5 бронзовых медалей. Об этом сообщает Минспорта РТ.
В воскресенье татарстанцы успешно выступили во многих дисциплинах:
- Сергей Сирант победил в одиночном разряде по бадминтону среди мужчин со счетом 2:0;
- Евгения Косецкая одержала верх в одиночном женском разряде по бадминтону со счетом 2:1, а в дуэте с Алиной Давлетовой выиграла в парном женском разряде со счетом 2:1;
- Никита Шлейхер — победитель в прыжках в воду с трамплина 3 метра среди мужчин;
- Павел Монич в дуэте с Сергеем Сирантом завоевали «серебро» в парном мужском разряде по бадминтону;
- Артем Косов в составе российской сборной стал вторым в соревнованиях по гребному спорту в мужской восьмерке с рулевым;
- Юлия Сохацкая поднялась на вторую ступень пьедестала в легкой атлетике в семиборье среди женщин;
- Рамиля Валитова завоевала «бронзу» по легкой атлетике в прыжках в длину среди женщин с результатом 6.15 м.
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