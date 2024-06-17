8 стран сразятся в матчах плей-офф командных турниров по теннису в 5-й день Игр БРИКС

Фото: © Салават Камалетдинов/ «Татар-информ»

Сегодня в Казани, Академии тенниса, состоятся матчи плей-офф командных турниров у мужчин и женщин по теннису в рамках Спортивных игр стран БРИКС. Розыгрыши стартуют в 10 часов утра.

Среди мужских команд свое мастерство покажут представители России и Индии, Беларуси и Узбекистана, у женщин пройдут матчи в парах Узбекистан — Индия, Республика Сербская — Иран.

Помимо тенниса, сегодня пройдут соревнования по прыжкам в воду, стартуют турниры по вольной, женской и греко-римской борьбе, а также завершится групповой этап баскетбольного двоеборья на Играх БРИКС.

Пятые по счету Игры стран БРИКС официально стартовали 12 июня. Они продлятся до 23 июня. Программа турнира включает 27 спортивных дисциплин. Состязаются друг с другом более 4,7 тыс. спортсменов из 93 стран, будет разыграно 387 комплектов медалей.