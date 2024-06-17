В Казани сегодня пройдут финалы по прыжкам в воду в рамках игр БРИКС

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Сегодня в Казани в рамках спортивных игр стран БРИКС разыграют три медали по прыжкам в воду. Финальные соревнования пройдут во «Дворце водных видов спорта».

Состязания проведут среди женщин и мужчин в одиночных и синхронных прыжках с трехметровых трамплинов и в одиночных прыжках с вышки 10 метров.

Вне медального зачета также состоятся турниры по баскетбольному двоеборью и теннису. Также пройдут соревнования по спортивной борьбе во «Дворце единоборств». Они пройдут по вольной борьбе среди мужчин в весовой категории 125 кг.

Пятые по счету Игры стран БРИКС официально стартовали 12 июня. Они продлятся до 23 июня. Программа турнира включает 27 спортивных дисциплин. Состязаться друг с другом будут более 4,7 тыс. спортсменов из 93 стран, будет разыграно 387 комплектов медалей.

При проведении игр задействовуют 16 спортивных объектов Казани. При этом соревнования по акробатическому рок-н-роллу и брейкингу пройдут в Москве. Подробнее с расписанием можно ознакомиться на официальном сайте турнира.