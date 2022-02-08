Татарстанская сноубордистка Быкова завершила выступление в Пекине из-за дисквалификации

Сноубордистка из Татарстана Милена Быкова завершила выступление на Олимпийских играх в Пекине. В раунде на выбывание спортсменка допустила ошибку, проехав на трассе мимо синего флага, в результате чего была дисквалифицирована.

Стоит отметить, что в первой попытке россиянка преодолела дистанцию за 45.17, показав девятый результат.

Для Быковой Олимпиада в Пекине стала второй в карьере. Четыре года назад в Пхенчхане 24-летняя сноубордистка из Татарстана также вылетела на стадии 1/8 финала.

Помимо Быковой сборную России в параллельном гигантском слаломе среди женщин представляют Полина Смоленцова, Наталья Соболева и София Надыршина.

Напомним, ранее другой представитель Татарстана прыгун на лыжах с трамплина Данил Садреев завоевал серебро на ОИ в Пекине.