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Спорт
8 февраля 2022  10:25
Дамир Садриев

Татарстанская сноубордистка Быкова завершила выступление в Пекине из-за дисквалификации

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Сноубордистка из Татарстана Милена Быкова завершила выступление на Олимпийских играх в Пекине. В раунде на выбывание спортсменка допустила ошибку, проехав на трассе мимо синего флага, в результате чего была дисквалифицирована.

Стоит отметить, что в первой попытке россиянка преодолела дистанцию за 45.17, показав девятый результат. 

Для Быковой Олимпиада в Пекине стала второй в карьере. Четыре года назад в Пхенчхане 24-летняя сноубордистка из Татарстана также вылетела на стадии 1/8 финала. 

Помимо Быковой сборную России в параллельном гигантском слаломе среди женщин представляют Полина Смоленцова, Наталья Соболева и София Надыршина.

Напомним, ранее другой представитель Татарстана прыгун на лыжах с трамплина Данил Садреев завоевал серебро на ОИ в Пекине.

#Олимпиада-2022 #сноуборд
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