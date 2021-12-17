Татарстанская митрополия и ДУМ РТ совместно отреагировали на случай со спиленным крестом

Татарстанская митрополия Русской православной церкви и Духовное управление мусульман Республики Татарстан выпустили совместное заявление из-за инцидента со спилом могильного креста на кладбище в Актанышском районе РТ. Документ опубликован на сайтах православной и мусульманской религиозных организаций.

В первую очередь Татарстанская митрополия и ДУМ РТ выразили соболезнования семье и близким Виктора Смирнова, по отношению к могиле которого был совершен акт вандализма, в связи с его кончиной и пожелали им духовной стойкости.

«Случай вандализма, произошедший в Актанышском районе, вызвал гневную реакцию в Татарстане: и в среде мусульман, и в православном сообществе. ДУМ РТ и Татарстанская митрополия также соотносят данный факт с варварством, резко осуждают действия вандала и считают недопустимым осквернение могил независимо от вероисповедания. Любому здравомыслящему человеку ясно, что так поступать нельзя. Это бесчеловечно по отношению к чувствам и памяти родных умершего. Для каждого человека память об утрате близких священна», — подчеркнули религиозные деятели республики.

При этом представители духовенства обратили внимание на то, что в Татарстане длительное время органами власти и религиозными служителями «успешно выстраивается межконфессиональное согласие». «Это позволяет в равной мере по всей республике соблюдать мусульманам и православным традиции своей религии и уберегает местную общественность от межконфессиональных конфликтов», — заметили они.

«Ранее массовый акт вандализма, произошедший в 2016 году на старинном мусульманском кладбище Казани, также вызвал резкое осуждение общественности и религиозных деятелей. Убеждены, эти случаи на кладбищах являются не следствием каких-либо межнациональных конфликтов и установок, а напротив — исключением из установившихся уважительных отношений между представителями различных конфессий», — убеждены представители митрополии и духовного управления.

Священнослужители отметили, что памятник на могиле в Актаныше восстановлен. И процитировали слова Президента Татарстана Рустама Минниханова: «Подобное явление для республики недопустимо! Глава района несет личную ответственность за ситуацию. Случившееся требует самого тщательного расследования, а виновных, совершивших вандализм, нужно наказать по всей строгости закона... Республика Татарстан всегда была и остается местом, где с равным уважением относятся к представителям всех религий. Задача органов власти всех уровней в своей работе строго следовать этому принципу».

«Безусловно, из ситуации будут сделаны должные выводы и приняты меры по недопущению такого впредь», — уверены представители духовенства.

«Вместе с тем данный отдельный инцидент стал поводом для оголтелых и безосновательных обвинений Татарстана, руководства республики и мусульман в религиозной нетерпимости, национализме и фашизме. Раскачивание этой темы приняло массовый характер. И такая крайне негативная подача информации, по нашему мнению, наносит серьезный ущерб самому сохранению мира и согласия между народами России, ведет к межнациональной и межрелигиозной розни. Случившееся еще раз подтверждает, что баланс интересов легко разрушить одним необдуманным действием и словом», — прокомментировали православные и мусульманские священнослужители на попытки превратить отдельный случай в повод для безосновательной критики в адрес властей и жителей региона.

«Убеждены, [что] наша общая задача совместно с органами власти — способствовать созданию условий для удовлетворения духовных потребностей представителей всех религий и народов, деликатно устранять возникающие проблемы, совместными усилиями строить мир и согласие в нашем многонациональном Отечестве», — резюмировали в Татарстанской митрополии и республиканском муфтияте.