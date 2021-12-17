Минниханов жестко раскритиковал главу Актанышского района за случай со спиленным крестом

Ситуации, подобные случившейся на кладбище в Актанышском районе, недопустимы в Татарстане, подчеркнул Президент республики Рустам Минниханов. Он вынес строгое предупреждение главе района Энгелю Фаттахову и поручил ему обеспечить все работы по восстановлению разрушенной могилы.

«Республика Татарстан всегда была и остается местом, где с равным уважением относятся к представителям всех религий. Задача органов власти всех уровней в своей работе строго следовать этому принципу», — сказал Президент РТ.

Напомним, в октябре на одной из могил на кладбище в Актаныше был спилен крест. Руководитель Татарстана остался недоволен информацией, представленной администрацией района, заявив о ее халатности к произошедшему.

«Подобное явление для республики недопустимо! Глава района несет личную ответственность за ситуацию. Случившееся требует самого тщательного расследования, а виновных, совершивших вандализм нужно наказать по всей строгости закона», — подчеркнул Рустам Минниханов.

Он также поручил восстановить захоронение с учетом пожеланий семьи усопшего.