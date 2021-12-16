Фаттахов о сносе креста на кладбище в Актаныше: «Мы считаем это вандализмом»

Власти Актаныша считают ситуацию со спилом православного креста на могиле местного кладбища вандализмом. Виновников надругательства над могилой уже разыскивают сотрудники полиции, с населением района проводятся беседы. Об этом сообщил ИА «Татар-информ» глава Актанышского района РТ Энгель Фаттахов.

Он лично прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о конфликтной ситуации, возникшей после вандализма на одном из кладбищ райцентра. В октябре родственники одного из усопших обратились к районным властям с жалобой на случай вандализма — неизвестные спилили крест на православном надгробии мужа одной из местных жительниц.

Энгель Фаттахов подчеркнул, что инцидент произошел на площадке муниципального кладбища, которое имеет статус общественного, а не религиозного. Это значит, что на его территории могут размещаться могилы представителей любых конфессий.

«В нашем районе проживает 98% татар, но также есть русские и марийские населенные пункты, живут люди других национальностей. Мы всегда жили очень дружно, и этот факт с могилой нас насторожил. Мы считаем это вандализмом», — отметил Фаттахов.

Он добавил, что по данному факту уже возбуждено уголовное дело, а сама ситуация находится на контроле у руководства района. По словам Фаттахова, сотрудники муниципалитета проводят беседы с населением.

«Правоохранительные органы работают по этому делу. Я лично беседовал с родителями усопшего, и все их требования по восстановлению могилы будут выполнены», — резюмировал Энгель Фаттахов.