Татарстан представил 30 экспонатов на выставке «Армия-2024»

Татарстан представил 30 экспонатов на X Международной промышленной выставке «Армия-2024». Об этом сообщается в телеграм-канале Минпромторга республики.

На территории выставочного центра «Патриот» можно увидеть экспозицию с продукцией предприятий республики. Это в том числе беспилотные гусеничные платформы «Братишка» и «Младший», взрывозащищенные сиденья, модели кораблей, квадрокоптеры, образцы продукции КАМАЗа, Казанского вертолетного завода, Ремдизеля и других. Делегацию РТ на выставке возглавил министр промышленности и торговли республики Олег Коробченко.

Кроме того, на площадке выставки судостроительная корпорация «Ак Барс» и концерн воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей» подписали соглашение о сотрудничестве в судостроении, проектировании и других научно-исследовательских и опытно-конструкторских проектах. В подписании документа приняли участие гендиректор судостроительной корпорации из Татарстана Ренат Мистахов, а также замгендиректора концерна «Алмаз-Антей» Александр Ведров.

«Цель соглашения — сотрудничество в сфере судостроения, судоремонта, проектирования, машиностроения, промышленного производства, выполнения совместных НИОКР», — рассказали в министерстве.

Подробнее о церемонии открытия события и о том, какую продукцию представил на выставке Татарстан, можно узнать в материале «Татар-информа» «Искандеры», останки техники НАТО и казанский «Братишка»: как открыли форум «Армия-2024».