«Искандеры», останки техники НАТО и казанский «Братишка»: как открыли форум «Армия-2024»

В Москве стартовал Международный военно-технический форум «Армия-2024»

Фото: © Пелагия Тихонова / РИА Новости

«Работать вместе в целях создания равной неделимой безопасности»

Россия вместе с зарубежными партнерами будет развивать принципы неделимой безопасности, заявил сегодня Президент России Владимир Путин на открытии Международного военно-технического форума «Армия-2024».

«Мы ценим и поддерживаем такой интерес, дорожим нашими партнерскими связями и готовы их развивать, работать вместе в целях создания равной неделимой безопасности, построения нового, более справедливого, многополярного мира. Видим, что наш настрой на конструктивное сотрудничество востребован и находит искренний, живой отклик», — заявил российский лидер в формате видеообращения.

Владимир Путин также отметил широкий международный характер форума, поскольку десятки стран представили продукцию более чем 120 компаний. Это, а также взаимная открытость к диалогу и насыщенная программа – в традициях этого форума, — подчеркнул Путин.

Владимир Путин в своем выступлении отметил широкий международный характер форума Фото: kremlin.ru

Сегодня в конгрессно-выставочном центре «Патриот» прошло открытие форума. Мероприятие продлится до 14 августа. Отметим, что формат «Армии-2024» был обновлен в сравнении с предыдущими годами. Так, программа мероприятия выстроена в соответствии с целями и задачами Специальной военной операции (СВО).

Техника, вселяющая ужас в противников России

Участниками форума в этом году стали специалисты Минобороны России, руководители и генеральные конструкторы предприятий и организаций оборонной промышленности, а также военные делегации иностранных государств.

Структура форума включает статическую экспозицию, научно-деловую программу, а также протокольные мероприятия. Более 1 тысячи отечественных и зарубежных предприятий и организаций представят свыше 20 тысяч образцов продукции военного и двойного назначения.

Сегодня в конгрессно-выставочном центре «Патриот» прошло открытие форума. Мероприятие продлится до 14 августа Фото: © Пелагия Тихонова / РИА Новости

Из числа самых эффективных вооружений, зарекомендовавших себя в реальных боевых действиях, гостям и участникам форума покажут боевую машину пехоты БМП-2М с боевым отделением «Бережок», основной боевой танк Т-90М «Прорыв», основной боевой танк Т-80БВМ, 152-мм самоходное артиллерийское орудие «Мальва», береговой ракетный комплекс «Бастион» и многое другое.

Особняком стоит оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М», 300-мм реактивная система залпового огня «Торнадо-С» и тяжелая огнеметная система «ТОС-2». Как известно, эти вооружения наводят ужас в рядах ВСУ. Так же как и самоходный противотанковый ракетный комплекс «Корнет-Д1», боевая машина зенитного ракетного комплекса «Тор-М2К», зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С.

На форуме покажут трофейные образцы захваченной техники НАТО на полях СВО Фото: © Пелагия Тихонова / РИА Новости

Трофейные останки техники НАТО

Отметим, что на форуме также покажут трофейные образцы захваченной техники НАТО на полях СВО, а также добытые в боях при освобождении территорий ДНР и ЛНР. Среди них БТР, танки производства различных стран. Осмотр экспозиции будет организован в том числе для представителей делегаций и военно-дипломатического корпуса иностранных государств.

Министр обороны России Андрей Белоусов также выступил на открытии форума. Он назвал условия достижения успеха в вооруженном противостоянии с коллективным Западом во главе с США.

«Важно понимать, что достижение успеха в таких современных военных конфликтах возможно только при одновременном соблюдении следующих основных условий. Первое — это обеспечение войск самым современным вооружением. Прежде всего, высокоточным оружием. Второе — это применение новых тактических приемов ведения боевых действий, в том числе с использованием беспилотных систем и роботизированных комплексов», — сказал Белоусов.

Артем Барахтин, руководитель компании «Аркодим», разработавшей «Братишку» Фото: предоставлено Артемом Барахтиным

Как казанский робот-беспилотник «Братишка» произвел фурор

К слову о боевых роботах. В первый день работы форума большой интерес у публики вызвал беспилотник «Братишка». Его доставили прямо с полигона, сохранив следы недавних испытаний на гусеницах. Недавно он показал лучшие результаты в процессе испытаний, проведенных Министерством обороны РФ. Об этом «Татар-информу» сообщил Артем Барахтин, руководитель компании «Аркодим», разработавшей «Братишку».

«Сегодня лишь первый день форума, закрытый показ, но интерес к нашей разработке уже очень высок. Мы представлены в составе общего стенда Республики Татарстан», – отметил Артем Барахтин.

«Братишка» – это беспилотный робот-медбрат, разработанный в Казани. Он предназначен для эвакуации раненых бойцов из зоны боевых действий. Компактный и хорошо бронированный, он весит 200 килограммов в снаряженном состоянии и способен развивать скорость до 15 километров в час.

«Братишка» – это беспилотный робот-медбрат, разработанный в Казани Фото: предоставлено Артемом Барахтиным

По словам Артема Барахтина, главное преимущество «Братишки» заключается в том, что он разрабатывается с учетом реальных потребностей и запросов военнослужащих.

«Мы не адаптируем существующие решения, а создаем новое, уникальное и максимально эффективное оборудование», – подчеркнул Артем Барахтин.

Кроме того, народные изобретатели из других регионов покажут гусеничную платформу «Варан», помогающую бойцам решать штурмовые и инженерные задачи. На платформе предусмотрена возможность установки всей линейки пулеметов концерна Калашников, системы дистанционного управления ими и тепловизора. Разработка создана Ивановскими изобретателями и уже прошла апробацию в боевых условиях на Часов-Яровском направлении.