Татарстанская «Единая Россия» соберет деньги для переселенцев из ДНР и ЛНР

«Единороссы» Татарстана проведут сбор денег среди партийного актива для покупки гуманитарной помощи вынужденным переселенцам из Донецкой и Луганской народных республик. Решение об этом было принято на заседании президиума регионального совета «Единой России».

«Рекомендовать депутатам фракции „Единая Россия“ в Госдуме от Республики Татарстан, депутатам фракции „Единая Россия“ в Госсовете РТ и депутатам органов местного самоуправления от партии „Единая Россия“ в срок до 25 февраля 2022 года перечислить однодневный заработок», — говорится в решении президиума.

Как сообщили в региональном отделении партии, первый гуманитарный груз в Ростовскую область отправится уже 25 февраля — с комбината «Нэфис». Предприятие одним из первых откликнулось на просьбу о помощи и предоставило для эвакуированных необходимую бытовую химию и средства гигиены.

«С остальными предприятиями сейчас идет активная работа. Мы рассматриваем все возможные варианты, исходя из перечня вещей первой необходимости», — рассказал руководитель регионального исполкома «Единой России» Марат Самигуллин.

На базе региональной общественной приемной будет открыт центр бесплатной правовой помощи для беженцев.

Власти остававшихся на тот момент непризнанными республик Донбасса 18 февраля приняли решение об эвакуации части жителей под предлогом усиления обстрелов. Президент РФ Владимир Путин поручил перечислить по 10 тыс. рублей всем переселенцам.

Позднее Президент Татарстана Рустам Минниханов дал поручение Правительству РТ проработать вопрос оказания помощи переселенцам Донецкой и Луганской республик. Для них определены шесть пунктов временного размещения.

Накануне, 21 февраля, Президент России подписал указ о признании Донецкой и Луганской народных республик.