Татарстанка вошла в число победителей медиаконкурса на форуме ПФО «Метеор»

В Нижегородской области завершил свою работу молодежный форум Приволжского федерального округа «Метеор». В его рамках состоялся Конкурс молодых медиаспециалистов ПФО, одним из победителей которого стала представительница Татарстана Веста Хобер. Об этом сообщает пресс-служба полпреда Президента РФ в ПФО.

Конкурсанты создавали репортажи, дополнительно обучаясь у специалистов телекомпании «Волга 24» и Центра управления регионами в Приволжском федеральном округе. Всего победителями кадрового конкурса «МедиаПФО» стали семь человек. Всем им будет предоставлена поддержка для работы в качестве корреспондента молодежных редакций телеканала «Волга 24» или Telegram-канала окружных молодежных и общественных проектов PRIFO.

Конкурс «МедиаПФО» стал новинкой форума, как и конкурс проектов Фонда содействия развитию институтов гражданского общества. Участвовать в них могли делегаты форума, проживающие на территории регионов округа.

В общей сложности семь образовательных треков объединили в рамках «Метеора» более 1100 участников в возрасте от 14 до 35 лет из 14 регионов Приволжского федерального округа и 28 других регионов России. Участниками стали представители сфер медиа, IT и digital, руководители проектов в сфере культуры и событийные волонтеры. Форум был частью программы «Культурная столица России» — таков статус Нижнего Новгорода в 2024 году. Образовательные и культурно-просветительские мероприятия были посвящены креативным индустриям и развитию молодежной культуры в стране.

Заместитель полномочного представителя Президента РФ в ПФО Олег Машковцев обратился к участникам в ходе церемонии закрытия. «Рад вас поздравить, что вы на этом форуме побывали. Это была новая площадка, новые программа и конкурсы, которые реализованы здесь. Всё было новое. И в этой связи я, конечно, очень хочу поблагодарить организаторов этого мероприятия — Правительство Нижегородской области и лично губернатора Нижегородской области Глеба Сергеевича Никитина», — сказал он.

Для участников проведено 215 образовательных мероприятий по направлениям. Гостями события стали 150 спикеров, ведущих специалистов в сфере креативных индустрий и культурных инициатив. Среди них были сенатор Российской Федерации Ольга Щетинина, председатель Комитета Государственной Думы по молодежной политике, руководитель Ассоциации Добро.рф Артем Метелев, призер Олимпийских игр, продюсер ледовых шоу и спортивных мероприятий Илья Авербух, заместитель руководителя Дирекции Всемирного фестиваля молодежи Лариса Сулима, член Гильдии режиссеров России, главный режиссер Всероссийского студенческого форума, лауреат международных фестивалей Оксана Скрипка и многие другие.

По итогам форума участники представили свои продукты, призванные, по их замыслу, развивать и совершенствовать культурную сферу округа. Так, участники IT-трека «Сила мысли» презентовали технологические решения для креативных проектов Сбера, HeadHunter и Национальной библиотеки имени А. С. Пушкина в Республике Мордовия. В рамках трека для медиаспециалистов «Прямой эфир» оказались разработаны концепции позиционирования в социальных сетях для музея истории и археологии АРХАУС в Республике Марий Эл и визуальные решения (брендбуки) для Гжельского фарфорового завода. В дальнейшем участники должны вместе с заказчиками продолжить работу над лучшими кейсовыми решениями.

На «Метеоре» также состоялся Всероссийский конкурс молодежных проектов от Росмолодежи. Всего была подана 371 заявка, 222 человека смогли защитить свои проекты. Грантовую поддержку на сумму 6 млн 608 тыс. рублей получил 21 человек. Самый большой грант в 850 тыс. рублей достался Андрею Бяшерову с проектом серии военно-исторических фестивалей «Под знаменем Отечества».

Помимо прочего, в число ключевых событий форума вошли совещание с министрами молодежной политики регионов округа и партнерами Фонда содействия развитию институтов гражданского общества в целях разработки нового общественного проекта ПФО для работающей молодежи. Оказались обозначены проблемы, которые стоят перед специалистами и работодателями, обсуждены категории работников предприятий, которые необходимо вовлечь в контур проекта, а также возможные механизмы их отбора. Участники встречи поделились практиками проведения подобных проектов в регионах. Предложения регионов и представителей предприятий — партнеров Фонда гражданского общества ПФО составят основу нового окружного общественного проекта.

Организовали форум «Метеор» Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодежь), аппарат полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе, Министерство молодежной политики Нижегородской области и Молодежный центр «Высота».