Татарстанцы взяли три первых места на форуме ПФО «Метеор»

С 4 по 9 июля в Нижегородской области проводится форум «Метеор». В новом событии принимают участие представители 14 регионов Приволжского федерального округа, в том числе 74 делегата из Татарстана. Молодежная команда была создана при поддержке Минмолодежи РТ, рассказали в пресс-службе ведомства.

Форум направлен на самореализацию молодежи и соответствует целям национального проекта «Образование». Для участников организована программа по семи направлениям из сферы креативных индустрий, различные конкурсы, фестивали, выставки и другие активности. Также здесь проводится «Конкурс региональных шатров». Свой проект подготовили и татарстанцы — он отражает особый колорит республики и стал местом гостеприимства и домашнего уюта.

«Когда мы видим шатер Татарстана на форумах, то никогда не проходим мимо. Здесь тебя встретят как давнего друга и не отпустят пока не угостят или не поделятся своей историей, в данном случае историей шатра. Поэтому сюда хочется не только приходить, но и частенько возвращаться», — рассказали участники форума «Метеор».

Кроме того, делегация РТ уже завоевала несколько наград в рамках форума. Есть среди них и три первых места — на фестивале диджеинга, в квизе «Навыки будущего» и в интерактивном квизе от программы «Госстарт».

Как отметили в Минмолодежи РТ, татарстанцы подали 575 заявок для участия в «Метеоре». Больше всего желающих присоединиться к форуму было из Казани, Набережных Челнов, Альметьевского, Зеленодольского и Лениногорского районов.

Национальные проекты реализуются с 2019 года по указу Президента Владимира Путина.