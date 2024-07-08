В Нижегородской области стартовал новый Молодежный форум ПФО «Метеор»

Молодежный форум Приволжского федерального округа «Метеор» стартовал 4 июля в Сосновском районе Нижегородской области. Открыл мероприятие заместитель полпреда Президента России в ПФО, Олег Машковцев.

Обращаясь к участникам форума, он отметил значимость собравшегося события, подчеркнув, что это уникальная возможность для молодежи из различных регионов страны в возрасте от 14 до 35 лет погрузиться в мир креативных индустрий, обогатиться знаниями и опытом от ведущих экспертов.

Форум предлагает разнообразные программы, включая Всероссийский конкурс молодежных проектов с возможностью получения грантовой поддержки, а также образовательные сессии по различным направлениям, адаптированные под культурный контекст Приволжского федерального округа.

Участники форума смогут поработать над задачами от реальных заказчиков в сфере культуры, способствуя своим личностным и профессиональным достижениям.