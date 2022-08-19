Татарстанец получил 21 год строгача за то, что сжег двух человек заживо в бане

Сегодня свой приговор выслушал 47-летний житель Зеленодольска, которого признали виновным в убийстве двух человек.

Как установило следствие, в ночь на 5 октября мужчина из личной неприязни поджег баню, в которой проживали 35-летний мужчина и 32-летняя женщина. При этом поджигатель перекрыл им выход, заблокировав дверь металлическим прутом.

Люди в бане сообщили о случившемся в экстренные службы, но к прибытию пожарных они уже были мертвы.

Суд отправил обвиняемого на 21 год в колонию строгого режима. Об этом сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

Ранее «Татар-информ» сообщал о том, что мужчина и женщина погибли в ночном пожаре в бане под Зеленодольском. Поджигателя задержали через неделю после случившегося.