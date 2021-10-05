Мужчина и женщина погибли в ночном пожаре в бане под Зеленодольском

Сообщение о том, что в поселке Новониколаевский на улице Искра горит баня, пришло сегодня в 01.04 на номер вызова пожарной охраны 101.

Как рассказали ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, к моменту приезда первых пожарных расчетов огонь полностью охватил небольшую деревянную баню. К 01.38 возгорание удалось локализовать, а к 01.55 полностью ликвидировать.

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

При разборе сгоревшего строения пожарные обнаружили тела двоих погибших – 36-летнего мужчины и 33-летней женщины.

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

Причина пожара, площадь которого составила 12 кв. метров, выясняются.