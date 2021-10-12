Задержали подозреваемого в поджоге бани в РТ, в которой погибли два человека

В Зеленодольске задержали 46-летнего ранее судимого местного жителя, которого подозревают в поджоге бани, в результате которого погибли два человека.

Страшный пожар произошел в Зеленодольске в ночь на 5 октября. В сгоревшей бане были обнаружены тела 35-летнего мужчины и 32-летней женщины. На месте трагедии выяснилось, что кто-то подпер дверь бани железным прутом.

Следствие полагает, что подозреваемый совершил преступление из личной неприязни. Он дождался, пока мужчина и женщина, которые временно проживали в бане, уснут, подпер дверь и поджег строение. Пара успела проснуться и позвонить пожарным, однако спасти их не удалось.

Свою причастность к преступлению задержанный не признал. В ближайшее время ему будет избрана мера пресечения.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что мужчина и женщина погибли в ночном пожаре в бане под Зеленодольском.