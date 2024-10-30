Татарстанец на СВО взял позывной отца и деда: Передаем из поколения в поколение

25-летний Роман из Лениногорского района находится в зоне спецоперации с октября 2022 года. На передовой он получил позывной Фасоль – такое же прозвище во время службы было у его деда и отца. Сейчас военный находится в краткосрочном отпуске. Он рассказал о себе, семье и службе на передовой.

«Позывной Фасоль традиционно передается у нас из поколения в поколение. И мой дед, и отец во время срочной службы в свое время получали это прозвище», — говорит боец СВО.

Совсем недавно, 4 октября, Роман отметил День космических войск России. Солдат гордится, что срочную службу он прошел в ВКС — сначала в Белгороде, затем в Комсомольске-на-Амуре.

Тогда, в 2019 году, после прохождения медкомиссии, сдачи психологических тестов и собеседования, призывная комиссия Лениногорского военного комиссариата приняла решение, что Роман отличается особыми качествами: морально-психологической устойчивостью, высокой физической подготовкой, знает устройство и работу специального технического оборудования.

Так он попал в элитные российские войска в составе Воздушно-космических сил. В течение года он получал знания о ведении разведки воздушно-космической обстановки, вскрытии и отражении нападения и агрессии в воздушно-космической сфере, научился подавать питание для запуска двигателя самолета, работать в команде при тушении пожара во время учебной тревоги.

Вернувшись после армии, Роман устроился на работу по своей специальности — электриком. Участвовал в республиканских соревнованиях от своего предприятия в матчах по футболу и легкой атлетике. Хотел создать семью.

«Я зарегистрировался на сайте знакомств. Каково же было мое удивление, когда среди девушек я увидел знакомое лицо. С Дарьей мы раньше были в одной компании друзей — она тогда встречалась с другим парнем, у меня тоже была девушка. Судьба так повернулась, что мы снова встретились, но уже свободными от других отношений. Завязалась переписка, затем встречи, свидания», — рассказал он.

23 октября 2022 года Роман был призван в ряды Российской армии в рамках частичной мобилизации. Провожала его и Дарья. Как признается Роман, мысль о любимой девушке помогает справляться с солдатскими буднями.

К слову, родной брат Дарьи — 30-летний Илья — тоже выполняет гражданский долг в зоне специальной военной операции. Он был мобилизован с Романом в один день, военное слаживание проходили в Казани.

Молодые поженились 29 апреля 2023 года, когда Роман пришел в свой первый отпуск. Предложение о замужестве Дарья услышала по телефону, когда будущий жених находился в зоне СВО. Девушка ответила согласием — чувство любви и привязанности в разлуке лишь окрепло.

Совсем скоро боец специальной военной операции уедет обратно на передовую — краткосрочный отпуск подходит к концу. Провожать Романа к сослуживцам мотострелкового полка будет Дарья.

Лениногорец вернется к своим прямым обязанностям — он водитель боевой машины и специалист службы горюче-смазочных материалов (ГСМ) подразделения материального обеспечения.

Роман говорит о службе неохотно — служба военных водителей трудна. Водители под обстрелами днем и ночью доставляют к линии соприкосновения боеприпасы, горюче-смазочные материалы, продукты и питьевую воду. За колоннами следят беспилотники ВСУ.

Каждый раз, когда танкисты, артиллеристы, водители грузовиков и санитарных машин вовремя получают горючее, они жмут руку Роману и благодарят его. Слова благодарности лениногорец получает и от раненых, которых он эвакуирует с поля боя.

Дома Романа будет ждать Дарья. Совсем скоро в семье появится первенец. Молодые ожидают рождение девочки и уже выбрали ей имя Анна.

В ноябре 2023 года молодая семья приобрела квартиру, заработной платы военного достаточно, чтобы оплачивать ипотеку и другие финансовые расходы.

С 2 сентября те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, могут получить до 2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.

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