Татарстанец Данил Садреев занял 7 место в командном турнире по прыжкам с трамплина

Татарстанец Данил Садреев в составе сборной России занял 7 место в командных соревнованиях по прыжкам на лыжах с трамплина на Олимпийских играх в Пекине.

В финальном раунде соревнований сборная России (Данил Садреев, Роман Трофимов, Михаил Назаров и Евгений Климов) стала седьмой, опередив лишь команду Швейцарии.

Золотые медали завоевали прыгуны из Австрии, серебро выиграли словенцы, а бронза досталась сборной Германии.

Прыжки на лыжах с трамплина. Большой трамплин. Командные соревнования

1. Австрия (Ш. Крафт, Д. Хубер, Я. Хойерл, М. Феттнер) – 942,7

2. Словения (Л. Кос, Ц, Превц, Т. Зайц, П. Превц) – 934,4

3. Германия (К. Шмид, Ш. Ляйхе, М. Айзенбихлер, К. Гейгер) – 922,9

7. Россия (Д. Садреев, Р. Трофимов, М. Назаров, Е. Климов) – 806,5

Напомним, 18-летний татарстанец на этой Олимпиаде выиграл серебряную медаль в соревнованиях смешанных команд, а также стал лучшим из всех россиян на нормальном и большом трамплинах.

Ранее спортивная редакция ИА «Татар-информ» опубликовала материал, в котором рассказала о детстве Данила Садреева. Кроме того, журналисты агентства поговорили со спортсменом, он поделился эмоциями от серебряной медали, завоеванной в командном турнире.