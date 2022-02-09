Тернистый путь татарского «летчика»: как Данил Садреев шел к медали Олимпиады

Татарстанский спортсмен, член сборной РФ по прыжкам на лыжах с трамплина Данил Садреев стал сенсацией Олимпийских игр. Однако, как часто бывает, за грандиозным успехом стоит и огромный труд. О роли брата на пути к медалям и о сложностях, с которыми Данилу приходилось сталкиваться в родном городе, – в материале спортивной редакции ИА «Татар-информ».

Спортсмен из Татарстана Данил Садреев установил рекорд олимпийского трамплина, улетев на лыжах на 107,5 метра

Фото: © Павел Бедняков / РИА Новости

«До сих пор думаю, что я во сне»

Пекин, 6 февраля, 19:45 по местному времени. Только что спортсмен из Татарстана Данил Садреев установил рекорд олимпийского трамплина, улетев на лыжах на 107,5 метра. Да, по итогу двух попыток он стал лишь восьмым, но стоит понимать, что речь идет о юноше, год назад окончившем школу. Уже на следующий день Данил поможет олимпийской сборной выиграть серебряную медаль в командном турнире, которое не доставалось России больше полувека, после чего о нем заговорят громко и всерьез.

Данил Садреев поделился с корреспондентом ИА «Татар-информ» своими эмоциями, а также рассказал, что пекинский рекорд в 107,5 метра – это далеко не его максимум, он улетал и дальше.

«Эмоции необъяснимы вообще, это что-то невероятное. Прошло уже столько времени, а мне до сих пор кажется, что я нахожусь во сне. Да, у меня действительно получился классный прыжок, немного помог и ветер, не без этого, но и прыжок получился очень достойным. Что касается моего личного рекорда, то на недавном сборе я прыгал и дальше – 111 метров. А на Гран-при Казахстана в этом сезоне я также поставил рекорд, улетев дальше всех», – заявил он.

Данил Садреев занимается прыжками с 5 лет, а на свое первое международное соревнование поехал в 10 лет Фото: © Султан Исхаков / архив ИА «Татар-информ»

Также он рассказал о планах выступить на большом трамплине, о карантине в Олимпийской деревне и высказался о дисквалификации сразу четырех сборных в финале командного турнира.

«Ожидать ничего не буду, буду просто выполнять хорошие прыжки и ловить удачу за хвост. Думаю, что все будет хорошо. Карантин? На самом деле за два года мы уже привыкли к подобному режиму, так что для нас это не новая ситуация. Поэтому и особо внимания не обращаем, сложностей нет, все хорошо. Дисквалификации спортсменов в других сборных из-за неправильной формы? Не могу сказать, что там произошло у других сборных. За себя же отвечу, что мы всегда шьем форму сами. В нашей команде работает настоящий мастер своего дела Василий Николаевич Томилов, поэтому проблем с экипировкой у нас не было никаких», – рассказал нашему изданию Садреев.

Родился будущий олимпийский медалист в Лениногорске, где существует татарстанский Центр прыжков на лыжах с трамплина Фото: © ИА «Татар-информ»

«Скучно как-то стало дома оставаться одному, вот и подался в спорт»

Родился будущий олимпийский медалист в Лениногорске, где существует татарстанский Центр прыжков на лыжах с трамплина. Поэтому и с видом спорта Данил определился довольно быстро, впервые посетив занятие в 5 лет. Как рассказал спортсмен в разговоре с корреспондентом спортивной редакции ИА «Татар-информ», прыжками на лыжах решил начать заниматься благодаря старшему брату – Марсу.

«Помню, мой старший брат Марс начал заниматься прыжками, ему тогда было семь лет, а мне пять. После этого я чаще начал оставаться дома один. Скучно как-то стало дома оставаться одному, вот и подался в спорт», – сказал Данил.

Старший брат Марс также поделился с ИА «Татар-информ» своими воспоминаниями о заре спортивной карьере Данила и своей тоже.

Данил по сей день занимается у Николая Васильевича Герасимова Фото: «Лениногорские вести»

«Я учился тогда в первом классе школы № 8, и вот однажды к нам пришел тренер Николай Васильевич Герасимов. Знаете, он так интересно и увлеченно рассказывал о прыжках на лыжах с трамплина, что мне захотелось попробовать себя. А Данилке на тот момент лет пять было, он еще в садик ходил. Он увидел, что я занимаюсь, и тоже подтянулся. Первое время его тренер из садика забирал на тренировки с тихого часа. Так Данил и занимается у Николая Васильевича по сей день», – поделился воспоминаниями он.

К слову, сам Марс также до сих пор продолжает заниматься прыжками с трамплина. В одном из интервью тренер Герасимов рассказывал, что по потенциалу оба брата равносильны друг другу. И если Данил отличается техникой, то в плане физических данных более развит старший брат. «Мечтать о варианте, когда оба брата поедут на Олимпиаду, можно, конечно, хочется, чтобы оба поехали на следующие Игры. Будем смотреть по плану, как всё будет складываться. Многое зависит от желания самого спортсмена», – заявил тренер братьев Николай Герасимов изданию Metaratings.

На свое первое международное соревнование Данил поехал в 10 лет. На детском турне в Германии юный спортсмен занял 21-е место, а уже спустя год на Гран-при в Казахстане добился своего первого большего успеха на международной арене, завоевав бронзу.

Несмотря на то что Данил уже входит в состав олимпийской сборной, он продолжает заниматься со своим первым тренером в Лениногорске Фото: leninogorsk.tatarstan.ru

«В Татарстане с трамплинами все очень плохо»

Несмотря на то, что Данил уже входит в состав олимпийской сборной, он продолжает заниматься со своим первым тренером в Лениногорске, и никаких планов о смене места жительства в данный момент у него нет. Однако, все может измениться уже в ближайшем будущем, поскольку условия для работы в родном городе и в Татарстане оставляют желать лучшего.

«Наш тренер говорил, что трамплины в Лениногорске – прошлый век? Да, он прав. С трамплинами у нас в городе, да и во всем Татарстане все очень плохо. Они очень старые, на них нельзя серьезно готовиться. Я был бы очень рад, если бы в Лениногорске построили хотя бы маленький трамплин для начинающих ребят», – сказал Данил нашему корреспонденту.

«Наши трамплины и в правду прошлый век, на них мы не прыгаем уже лет 5, дома (в Лениногорске) работаем только на земле. А что касается прыжков, то ради них мы регулярно ездим на сборы в Нижний Тагил (Свердловская область) или Чайковский (Пермский край), иногда в Сочи», - добавил нам старший брат медалиста Олимпиады Марс.

«Наш тренер говорил, что трамплины в Лениногорске - прошлый век? Да, он прав. С трамплинами у нас в городе, да и во всем Татарстане все очень плохо» Фото: leninogorsk.tatarstan.ru

Рустам Минниханов уже обратил внимание на прыжки с трамплина

Хочется верить, что серебряный успех Садреева на Олимпиаде в Пекине станет толчком для на изменения ситуации в Татарстане. Президент Татарстана Рустам Минниханов уже косвенно обратил внимание на прыжки с трамплином, поздравив Данила Садреева с исторической медалью.

Однако, тренер Герасимов считает, что не поможет даже это: «Я не верю в изменения. Даже серебра не хватит для внимания властей. Нужно желание чиновников. Если его нет, то и медаль не поможет», – заявил Герасимов.

Проблемы с качеством трамплинов в Татарстане корреспонденту ИА «Татар-информ» подтвердил и член попечительского совета Поволжского государственного университета физической культуры спорта и туризма, директор Центра спортивной подготовки Михаил Смолкин.

Михаил Смолкин уверен, что сейчас самое время говорить о татарстанской прыжковой школе Фото: tetushi.tatarstan.ru

«Этот вид спорта достоин того, чтобы вложиться в его развитие в Татарстане»

«Садреев молод, но уже начал раскрываться, как личность и спортсмен, и в Пекине вошел в элиту прыгунов в компании с самыми именитыми атлетами. Можно только предполагать, какой у него потенциал! Вы обратите внимание, что Данил установил рекорд трамплина! Садреев – наш очередной самородок, выросший благодаря самоотверженной работе его личного тренера Николая Герасимова, душу вкладывающего в своих учеников», – рассказал Смолкин.

Эксперт уверен, что сейчас самое время говорить о татарстанской прыжковой школе, о созданной в республике системе, которая стабильно выдает классных спортсменов.

«Это тот случай, когда зерну требуется хорошая почва - условия для тренировок. У нас они оставляют желать лучшего. Трамплины, что в Казани, что в Лениногорске на 4 с минусом. Талантливых детишек много, своя тренерская школа. Этот вид спорта достоин того, чтобы вложиться в его развитие и укрепление материальной базы в Татарстане», – заявил Смолкин.

«Трамплины, что в Казани, что в Лениногорске на 4 с минусом» Фото: leninogorsk.tatarstan.ru

В завершение, отметим, что 18-летний Садреев не забывает и про учебу. Год назад Данил окончил 11 классов школы, удачно сдав ЕГЭ по русскому языку и биологии.

«С учебой у меня все хорошо, из-за соревнований, конечно, сейчас учусь меньше, но стараюсь не упускать важные материалы. Совмещать учебу со спортом было тяжело, но ничего страшного. Считаю, что если хочешь хорошо заниматься спортом, то придётся хорошо делать везде. В данный момент я поступил и учусь в Уфе», – сказал Данил нашему изданию.