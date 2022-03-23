Татарстанец Данил Садреев стал чемпионом России по прыжкам на лыжах с трамплина

Татарстанский спортсмен Данил Садреев стал победителем чемпионата России по прыжкам на лыжах с трамплина.

В финальном этапе в Нижнем Тагиле 18-летний Садреев победил с большим отрывом от ближайшего преследователя, набрав 247,1 балла.

Прыжки на лыжах с трамплина. Чемпионат России. Мужчины

1. Данил Садреев (Татарстан) – 247,1 балла

2. Евгений Климов (Пермский край) – 232,1

3. Роман Трофимов (Нижегородская область) – 223,8

Напомним, уроженец Лениногорска Садреев выиграл серебряную медаль в соревнованиях смешанных команд на Олимпиаде в Пекине, а также стал лучшим из россиян в личных соревнованиях.

Ранее спортивная редакция ИА «Татар-информ» опубликовала материал, в котором рассказала о детстве Данила Садреева. Кроме того, журналисты агентства поговорили со спортсменом, он поделился эмоциями от серебряной медали, завоеванной в командном турнире.