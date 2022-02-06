Татарстанец Данил Садреев попал в топ-10 финала по прыжкам с трамплина на Играх в Пекине
Российский прыгун с трамплина Данил Садреев, представляющий Татарстан, занял восьмое место на Олимпийских играх в Пекине. Пятое место занял еще один россиянин Евгений Климов.
Стоит отметить, что в квалификации 18-летний уроженец Лениногорска установил рекорд трамплина, прыгнув на 107,5 метров. Для молодого спортсмена эта Олимпиада была первым крупным соревнованием в карьере.
Золото в данной дисциплине завоевал японец Рею Кобаяси, серебро – австриец Мануэль Феттнер, бронзу – поляк Давид Кубацки.
Прыжки с трамплина. HS106. Мужчины
1. Рею Кобаяси (Япония) – 275,0 балла
2. Мануэль Феттнер (Австрия) – 270,8
3. Давид Кубацки (Польша) – 265,9
5. Евгений Климов (Россия) – 261,5
8. Данил Садреев (Россия) – 259,4
Напомним, ранее другой татарстанец Владислав Хадарин не смог пробиться в финальный раунд Олимпиады в сноуборде.