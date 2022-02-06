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Спорт
6 февраля 2022  19:30
Дамир Садриев

Татарстанец Данил Садреев попал в топ-10 финала по прыжкам с трамплина на Играх в Пекине

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Российский прыгун с трамплина Данил Садреев, представляющий Татарстан, занял восьмое место на Олимпийских играх в Пекине. Пятое место занял еще один россиянин Евгений Климов. 

Стоит отметить, что в квалификации 18-летний уроженец Лениногорска установил рекорд трамплина, прыгнув на 107,5 метров. Для молодого спортсмена эта Олимпиада была первым крупным соревнованием в карьере.

Золото в данной дисциплине завоевал японец Рею Кобаяси, серебро – австриец Мануэль Феттнер, бронзу – поляк Давид Кубацки. 

Прыжки с трамплина. HS106. Мужчины

1. Рею Кобаяси (Япония) – 275,0 балла
2. Мануэль Феттнер (Австрия) – 270,8
3. Давид Кубацки (Польша) – 265,9
5. Евгений Климов (Россия) – 261,5
8. Данил Садреев (Россия) – 259,4

Напомним, ранее другой татарстанец Владислав Хадарин не смог пробиться в финальный раунд Олимпиады в сноуборде.

#Олимпиада-2022 #прыжки на лыжах с трамплина
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