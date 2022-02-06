Татарстанец Владислав Хадарин не смог пробиться в финальный раунд Олимпиады в сноуборде

Представитель Татарстана — сноубордист Владислав Хадарин не сумел пройти в финальный раунд в слоупстайле на Олимпийских играх в Пекине.

Хадарин занял 15-е место в квалификации, не попал в число первых двенадцати состязающихся и завершил свое выступление в этой дисциплине. После первой попытки татарстанец шел девятым, однако во время второй попытки допустил ошибку, из-за чего не смог выполнить большую часть программы.

Финал соревнований в слоупстайле пройдет 7 февраля в 7.00 по московскому времени.

Ранее другой татарстанец Данил Садреев вышел в финальный раунд в прыжках на лыжах с трамплина на Играх в Пекине