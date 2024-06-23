Татарстанцы завоевали на Играх БРИКС 36 золотых медалей

Фото: © Салават Камалетдинов/ «Татар-информ»

Спортсмены из Татарстана за 10 дней состязаний в рамках Спортивных игр стран БРИКС завоевали 36 медалей высшей пробы, а всего наград различного достоинства – 57. Об этом сообщает Министерство спорта РТ в своем телеграм-канале.

«57 медалей Игр БРИКС завоевали наши спортсмены. 36 золотых, 14 серебряных и 7 бронзовых наград в копилке сборной Татарстана», – сказано в сообщении.

Всего у российской сборной 502 медали – 262 раза спортсмены поднимались на первую ступень пьедестала, 141 раз – на вторую, 99 раз – на третью.

В тройку стран с самым большим количеством победителей и призеров вошли также Беларусь (247 медалей) и Китай (62).

Программа Игр БРИКС включает 27 спортивных дисциплин. Состязаться друг с другом будут более 4,7 тыс. спортсменов из 93 стран, будет разыграно 387 комплектов медалей. Напомним, 12 июня прошла церемония открытия соревнований. С приветственным словом к участникам и гостям Игр БРИКС обратились Президент России Владимир Путин и Раис Татарстана Рустам Минниханов.