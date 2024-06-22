Сборная России победила в футбольном двоеборье на Играх БРИКС в Казани

Российская сборная одержала победу в футбольном двоеборье в заключительный соревновательный день на Играх стран БРИКС в Казани. Финальные матчи проходили в «Баскет-холле», сообщает пресс-служба турнира.

Участие в соревнованиях принимали 11 команд. Второе место занял Казахстан, третье — Венесуэла, а четвертой стала команда Бразилии.

Первым финалистом стала команда Казахстана, которая обыграла представителей Венесуэлы со счетом 12:3, причем киберспортивную часть турнира казахстанцам удалось завершить с результатом 7:1. Россияне получили путевку в финал по итогам матча с Бразилией. Матч завершился со счетом 8:2 — интересно, что бразильцам ни разу не удалось забить гол в ворота соперников на реальной площадке.

Финал получился зрелищным — в киберспортивной части команды шли ровно, однако россиянам все же удалось завершить игру с минимальным преимуществом — 6:5. Матч на реальной площадке тоже завершился в пользу хозяев Игр, итоговый счет — 9:7.

Комментируя матч, игрок российской сборной Даниил «Abel» Абельдяев назвал игру напряженной.

«Большой респект братьям из команды Казахстана, сам даже сорвал весь голос. Накал борьбы в обоих этапах, это был финал, который мы заслужили», — подчеркнул он.

Также спортсмен отметил высокий уровень организации соревнований и назвал Казань городом, «в котором можно встретить максимально добрых и отзывчивых людей».

В матче за третье место победа досталась сборной Венесуэлы. Интрига держалась до последних секунд, так как цифровой этап состязаний завершился ничьей — 4:4. Обладатель бронзы определился на реальной площадке — 6:5 в пользу венесуэльцев.