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Общество 22 января 2025 21:16

Татарстанцы смогут участвовать в судебных заседаниях в онлайн-режиме

С этого года жители Татарстана смогут участвовать в судебных заседаниях в онлайн-режиме. В проекте задействуют более 50 судебных участков, сообщил министр юстиции РТ Рустем Загидуллин на заседании коллегии Минюста республики.

«Татарстан определен пилотным регионом для тестирования возможности участия граждан в судебных заседаниях по веб-конференции. Соответствующее соглашение подписано на международном форуме Kazan Digital Week 2024», – рассказал он.

По словам Загидуллина, участвовать в заседаниях граждане смогут при помощи мобильного устройства или компьютера, оснащенного веб-камерой и микрофоном.

«Минцифры России готовит программный продукт, а Татарстан станет площадкой, где этот продукт будет тестироваться», – отметил он.

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#суд #онлайн #Татарстан
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