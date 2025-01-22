Татарстан занял первое место в ПФО по числу включенных в регистр правовых актов

Принимаемые органами местного самоуправления нормативные правовые акты должны быть внесены в муниципальный регистр. По количеству актов, включенных в регистр, Татарстан в 2024-м занял первое место в Приволжском федеральном округе, сообщил министр юстиции РТ Рустем Загидуллин на заседании коллегии Минюста республики.

«В прошлом году министерством включено более 35 тыс. актов. Этому способствовало внедрение информационных решений. С 2022 года робот RPA в автоматическом режиме включает в регистр муниципальные акты и сведения о них с портала правовой информации РТ. В прошлом году с помощью робота включено 80% актов», – рассказал он.

Загидуллин пояснил, что добиться 100-процентного показателя не удалось из-за ошибок, допускаемых при опубликовании муниципальных актов.

«Доля допущенных ошибок по республике составила 9%. Выше этого показатели в 10 муниципальных районах, 30% и более – в Заинском, Рыбно-Слободском, Тукаевском, Сармановском районах», – отметил он.

Глава Минюста добавил, что в прошлом году проведена экспертиза более 26 тыс. муниципальных актов. В них выявлено 544 коррупциогенных фактора, положения 128 муниципальных актов противоречили законодательству.

«Обращает на себя внимание, что 544 коррупциогенных фактора выявлены в актах, прошедших антикоррупционную экспертизу в муниципалитетах на проектном уровне. Это свидетельствует о необходимости повышения качества антикоррупционной экспертизы», – подчеркнул он.