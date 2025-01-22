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Общество 22 января 2025 20:49

Портал бесплатной юрпомощи «ВправеРФ» хотят интегрировать с госуслугами - Минюст РТ

Единый государственный портал правового просвещения и бесплатной юридической помощи «ВправеРФ» планируется интегрировать с госуслугами. Об этом сообщил министр юстиции РТ Рустем Загидуллин на заседании коллегии Минюста республики.

«Татарстан является пилотным регионом по тестированию портала «ВправеРФ». Он позволяет любому желающему найти полезную юридическую информацию для решения возникшей у него трудной жизненной ситуации», – рассказал он.

Например, на портале можно узнать, как оформить пенсию, получить бесплатные лекарства, куда обратиться, если не выплачивают зарплату.

«Все действия, описаны в пошаговой инструкции. На портале уже размещено более 200 жизненных ситуаций», – уточнил министр.

Загидуллин добавил, что в этом году по поручению Президента РФ Владимира Путина создадут федеральную госинформационную систему «Правовая помощь».

«Это станет новым этапом внедрения цифровых решений в институт бесплатной юридической помощи», – подчеркнул он.

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#бесплатная юридическая помощь
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