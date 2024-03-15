Татарстанцы за день прислали почти 20 тыс. фото на конкурс «Всей семьей на выборы!»

Фото: соцсети участников конкурса

В первый день голосования жители Татарстана выложили в своих соцсетях 19 304 фотографии для конкурса «Всей семьей на выборы!». Мероприятие приурочено к Году семьи в России.

Конкурс проводится среди семей, которые приняли участие в выборах Президента России и сделали фото с браслетами, выданными на избирательным участке. Снимок, выложенный в соцсетях должны сопровождать хештеги #ТатарстанАлга и #ВсейСемьейНаВыборы. Победитель, напомним, получит один из трех автомобилей Lada Vesta. Первый розыгрыш состоится сегодня в 21.00.

Как ранее рассказали организаторы, из разных уголков республики поступают фото, на которых, как правило, присутствуют представители нескольких поколений семьи, а также пожилые участники, многодетные, избиратели с грудными младенцами.

15 марта в Татарстане начали работу 65 территориальных и 2722 участковые избирательные комиссии, также открылись 45 временных избирательных участков в больницах, санаториях, в СИЗО, на вокзале и в аэропорту.

Правом сделать свой выбор обладают почти 3 млн татарстанцев. Они могут проголосовать с 8 до 20 часов 15, 16 и 17 марта.

Проведение выборов обеспечивают 22 тысячи членов избиркомов,

На избирательных участках работают более 16 тыс. наблюдателей, в том числе иностранных.

Восьмые по счету выборы Президента Российской Федерации состоятся 15, 16 и 17 марта. В них участвуют четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).