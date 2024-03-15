news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Общество 15 марта 2024 20:52

Татарстанцы за день прислали почти 20 тыс. фото на конкурс «Всей семьей на выборы!»

Скопировать ссылку
Татарстанцы за день прислали почти 20 тыс. фото на конкурс «Всей семьей на выборы!»
Фото: соцсети участников конкурса

В первый день голосования жители Татарстана выложили в своих соцсетях 19 304 фотографии для конкурса «Всей семьей на выборы!». Мероприятие приурочено к Году семьи в России.

Конкурс проводится среди семей, которые приняли участие в выборах Президента России и сделали фото с браслетами, выданными на избирательным участке. Снимок, выложенный в соцсетях должны сопровождать хештеги #ТатарстанАлга и #ВсейСемьейНаВыборы. Победитель, напомним, получит один из трех автомобилей Lada Vesta. Первый розыгрыш состоится сегодня в 21.00.

Как ранее рассказали организаторы, из разных уголков республики поступают фото, на которых, как правило, присутствуют представители нескольких поколений семьи, а также пожилые участники, многодетные, избиратели с грудными младенцами.

15 марта в Татарстане начали работу 65 территориальных и 2722 участковые избирательные комиссии, также открылись 45 временных избирательных участков в больницах, санаториях, в СИЗО, на вокзале и в аэропорту.

Правом сделать свой выбор обладают почти 3 млн татарстанцев. Они могут проголосовать с 8 до 20 часов 15, 16 и 17 марта.

Проведение выборов обеспечивают 22 тысячи членов избиркомов,
На избирательных участках работают более 16 тыс. наблюдателей, в том числе иностранных.

Восьмые по счету выборы Президента Российской Федерации состоятся 15, 16 и 17 марта. В них участвуют четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).

autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100