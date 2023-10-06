Снег в начале октября или бабушкино лето: какая погода будет в Татарстане осенью и зимой?

В октябре средняя месячная температура по республике окажется выше нормы в 4,9 градуса

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Гидрометцентр пообещал Татарстану теплые октябрь и февраль

В октябре этого и феврале будущего года температура в Татарстане будет выше климатической нормы. Это следует из вероятностного прогноза на предстоящий отопительный период, опубликованного Гидрометцентром Татарстана.

В октябре средняя месячная температура по республике окажется выше нормы в 4,9 градуса, а в феврале — выше нормы в минус 10,7 градуса. При этом средняя месячная температура в регионе будет примерно соответствовать норме в ноябре (-2,7 градуса), декабре (-8,9 градуса), январе (-10,9) и марте (-4,2 градуса), сказано в сообщении.

По прогнозу Гидромета России, среднемесячная температура в октябре в Казани будет выше нормы на один градус, осадки ожидаются в пределах нормы. В ноябре и декабре среднемесячные температуры в столице Татарстана будут ниже нормы. В январе и марте в городе температуры прогнозируются в пределах климатической нормы, а вот февраль может оказаться теплым.

Среднемесячная температура в октябре в Казани будет выше нормы на 1 градус, осадки ожидаются в пределах нормы Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Характер погоды изменит арктическое вторжение»

Профессор КФУ, доктор географических наук Юрий Переведенцев отметил «Татар-информу», что в последние годы климат становится теплее, пояснил спикер.

Приходом климатической осени метеорологи считают период, когда среднесуточная температура понижается от +10 до 0 градусов. Такой переход в Казани обычно начинается примерно 19-22 сентября.

«В этом году сентябрь оказался очень теплым, на 3,5 градуса выше климатической нормы. Переход среднесуточной температуры через 10 градусов произойдет лишь в конце этой недели. Таким образом, климатическая осень опоздает на 2-2,5 недели», – отметил Переведенцев.

По климатическим меркам устойчивый переход через среднесуточную температуру в 8 градусов, когда в домах включают тепло, обычно в Казани происходит в первых числах октября. В норме в настоящее время в столице Татарстана среднесуточные температуры должны составлять около 7 градусов, но по факту они выше.

«Характер погоды скоро изменится, в городе похолодает из-за арктического вторжения в начале следующей недели», – заметил Переведенцев.

Приходом климатической осени метеорологи считают период, когда среднесуточная температура понижается от 10 до нуля градусов Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

По его словам, из-за арктического вторжения в республике на следующей неделе местами возможно выпадение небольшого снега. Вероятны и заморозки на почве. К примеру, в ночь с понедельника на вторник в Казани температура воздуха опустится до одного градуса тепла.

«Это температура у поверхности земли, а наверху гораздо холоднее. Если где-то выпадут осадки, то они могут быть в виде мокрого снега, но если такое случится, это будет локальное явление», – подчеркнул профессор КФУ.

По прогнозу синоптиков, к концу этой – началу следующей недели выпадение первого снега ожидается в Москве. Однако не стоит расстраиваться, в октябре теплые солнечные деньки еще могут вернуться.

«После похолодания из-за арктического вторжения возможен приход антициклона и новой волны тепла. Но, в любом случае, уже пришла осень, температуры идут на понижение, и это будет уже не бабье, а бабушкино лето», – пошутил Переведенцев.

Его коллега, доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ Тимур Аухадеев добавил, что температуры во второй половине осени в нашем регионе будут близкими к климатической норме или немного выше.

«Мы уже начинаем привыкать к аномально теплой осени. В последние пять лет средняя температура октября превышала норму этого месяца, а в последние шесть лет, начиная с 2017 года, ноябрь также имел положительную температурную аномалию», – сообщил Аухадеев.

Из-за арктического вторжения в республике на следующей неделе местами возможно выпадение небольшого снега Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Зимы в Казани теплеют почти на один градус за десять лет»

Профессор КФУ рассказал, когда в городе ляжет снег. Он напомнил, что переход через нулевую отметку в Казани обычно случается в период с 30 октября по 2 ноября, этот промежуток называется предзимьем. Снег устилает землю, как правило, с 27 октября по 1 ноября, но чаще всего он тает. Дата устойчивого снежного покрова приходится на середину ноября, когда среднесуточная температура переходит через отметку минус 5 градусов.

«Известны случаи очень раннего выпадения снега в Татарстане, так 23 сентября 2019 года наблюдался снегопад в Казани. В норме временный снежный покров устанавливается у нас в последние дни октября, а постоянный – примерно 17 ноября», – отметил Тимур Аухадеев.

Юрий Переведенцев в свою очередь обратил внимание на интересный факт, связанный с глобальным потеплением климата. Оказывается, температуры повышаются в зимний период и скорость их роста значительная.

«За период с 1966 по 2021 год в Казани средняя многолетняя годовая температура составляет 4,5 градуса, а скорость ее увеличения равна 0,5 градуса за десять лет. Средняя температура зимы составляет минус 10,2 градуса, а скорость ее потепления — 0,75 градуса за десять лет», – сообщил Переведенцев.

Согласно его данным, за три зимних месяца в Казани должно выпасть 118 мм осадков. Интересно, что количество выпавших осадков в городе увеличилось на 11 мм за 10 лет.

По его словам, среднегодовые температуры в Казани более устойчивые.

С каждым годом зимы в нашем регионе становятся менее продолжительными Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Предстоящая зима, скорее всего, будет контрастной

«Раз минувшее лето у нас было жарким, то в порядке компенсации зимние температуры могут быть ниже нормы», – считает профессор КФУ.

Какой будет предстоящая зима? У экспертов КФУ пока нет точных ответов на этот вопрос, ведь долгосрочные прогнозы сбываются редко. Характер погоды во многом определяется циркуляцией воздуха.

«Если на нас будет работать Северная Атлантика, то зима будет снежной и теплой. Циркуляцию воздушных потоков сложно предсказать. Не исключаются волны тепла и холода, возможны и сильные морозы», – сказал Юрий Переведенцев.

По мнению Аухадеева, предстоящая зима, скорее всего, будет контрастной. Аномально холодный декабрь, по его данным, был в последний раз в 2020 году.

«Метеорологи определяют зиму как период со среднесуточными температурами ниже минус 5 градусов. В норме этот переход в сторону более низких температур происходит 19-22 ноября, а обратный переход – в первой декаде марта. Пока сложно сказать, эти переходы в новом сезоне наступят раньше или позже», – пояснил Аухадеев.

Он отметил, с каждым годом зимы в нашем регионе становятся менее продолжительными. Интенсивно теплеющими зимними месяцами он назвал декабрь, потеплевший на 0,5 градуса за 10 лет, и февраль, потеплевший на 0,8 градуса. Казанцам стоит привыкать к теплым зимам, заключил эксперт КФУ.