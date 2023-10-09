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Новости Татарстана и Казани
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Дождь с мокрым снегом и сильный ветер обрушатся на Татарстан
Сегодня, 9 октября, в Татарстане ожидается достаточно холодная и влажная погода. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.
Небо над республикой будет облачным. По всему региону, включая Казань, днем пройдут небольшие дожди с мокрым снегом, предупреждают синоптики.
Юго-западный ветер силой от 7 до 12 м/с иногда будет усиливаться порывами до 15–20 м/с (в столице РТ — только до 15 м/с).
Ночью температура воздуха по Татарстану составляла от +2,6 градуса (в 1.20 на метеостанции Дрожжаное) до +4,7 градуса (в то же время на метеостанции Бавлы).
В светлое время суток воздух в республике прогреется до 3–8 градусов тепла (в частности, в Казани прогнозируется от 5 до 7 градусов выше нуля).
Ранее «Татар-информ» сообщал, что новая неделя в Татарстане начнется с дождя и ветра.
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