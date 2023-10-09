Дождь с мокрым снегом и сильный ветер обрушатся на Татарстан

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Сегодня, 9 октября, в Татарстане ожидается достаточно холодная и влажная погода. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Небо над республикой будет облачным. По всему региону, включая Казань, днем пройдут небольшие дожди с мокрым снегом, предупреждают синоптики.

Юго-западный ветер силой от 7 до 12 м/с иногда будет усиливаться порывами до 15–20 м/с (в столице РТ — только до 15 м/с).

Ночью температура воздуха по Татарстану составляла от +2,6 градуса (в 1.20 на метеостанции Дрожжаное) до +4,7 градуса (в то же время на метеостанции Бавлы).

В светлое время суток воздух в республике прогреется до 3–8 градусов тепла (в частности, в Казани прогнозируется от 5 до 7 градусов выше нуля).

Ранее «Татар-информ» сообщал, что новая неделя в Татарстане начнется с дождя и ветра.