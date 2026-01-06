Татарстанцев предупредили о возможных ограничениях на дорогах 7 января из‑за непогоды

Госавтоинспекция Татарстана предупредила водителей о резком ухудшении погодных условий, которое ожидается 7 января. По данным ведомства, в регионе прогнозируются сильный снегопад и метель с порывами ветра до 14 м/с. На дорогах возможны гололедица и снежные заносы.

В связи с неблагоприятным прогнозом могут быть временно закрыты отдельные участки трасс, а также введены ограничения на движение транспорта.

Госавтоинспекция рекомендует жителям республики по возможности отказаться от поездок за пределы населенных пунктов и не выезжать на дороги в период с 12.00 до 22.00. Водителям также советуют учитывать риск резкого ухудшения видимости из‑за метели.

Для обеспечения безопасности и оперативного реагирования на сложных участках будут дежурить дополнительные наряды ДПС.

В ведомстве призвали соблюдать меры предосторожности и отказаться от поездок, если они не являются жизненно необходимыми.